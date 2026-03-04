Trump ofrece seguros y escolta para los buques comerciales que transiten por el estrecho de Ormuz

Archivo - Imagen por satélite tomada por la NASA del estrecho de Ormuz - -/The Visible Earth/NASA/dpa - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado a la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de EEUU (DFC) que proporcione "a un precio muy razonable" seguros contra riesgos políticos, al comercio marítimo que transita por el golfo Pérsico, así como la protección de la Armada estadounidense a los buques cisterna que atraviesen el estrecho de Ormuz.

"Con efecto INMEDIATO, he ordenado a la Corporación Financiera para el Desarrollo de los Estados Unidos (DFC) que proporcione, a un precio muy razonable, seguros y garantías contra riesgos políticos para la seguridad financiera de todo el comercio marítimo, especialmente el energético, que transita por el Golfo", ha anunciado Trump a través de las redes sociales, subrayando que estos seguros estarán disponibles para todas las líneas navieras.

Asimismo, en caso de ser necesario, el inquilino de la Casa Blanca ha indicado que la Armada de los Estados Unidos "comenzará a escoltar buques cisterna a través del estrecho de Ormuz lo antes posible". "Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo", ha asegurado Trump.

La DFC ha asegurado "estar lista" para movilizar sus productos de Seguro y Garantía contra Riesgos Políticos para estabilizar el comercio internacional y apoyar "a las empresas estadounidenses y aliadas" que operan en Oriente Próximo durante este período de conflicto con el régimen iraní.

De este modo, el brazo inversor internacional de Washington ofrecerá apoyo a fletadores de buques comerciales, armadores y proveedores clave de seguros marítimos para minimizar las perturbaciones del mercado y garantizar la libre circulación de bienes y capitales. Las empresas e instituciones financieras que deseen acceder a los seguros y garantías de la DFC deberán contactar directamente con la entidad.

"La DFC está aquí para brindar apoyo y estabilidad a fin de garantizar que las perturbaciones en las operaciones y los mercados sean mínimas", declaró Ben Black, director ejecutivo de la DFC, añadiendo que estos seguros y garantías contribuirán a garantizar que el comercio, el capital y la energía "puedan operar a plena capacidad durante el conflicto en curso".

La reacción de Washington llega después de que los costes del transporte marítimo de petróleo y gas hayan escalado a máximos históricos tras amenazar la Guardia Revolucionaria de Irán con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país persa.

En este sentido, la tarifa de flete de referencia para los buques de gran capacidad (VLCC) llegó a alcanzar el lunes un máximo histórico de 423.736 dólares diarios, prácticamente el doble con respecto al cierre del pasado viernes.

Asimismo, varias de las principales firmas de seguros marítimos habían comunicado la cancelación de la cobertura de riesgo de guerra para los buques que operan en el golfo Pérsico, tras informes de ataques a barcos que atraviesan el estrecho de Ormuz.

De este modo, entre el domingo y el lunes, varios clubes de Protección e Indemnización (P&I Clubs) como American Club, P&I Club, Gard & Skuld y NorthStandard, anunciaron la cancelación de ciertas coberturas de riesgos de guerra.

"El club ha recibido una notificación de cancelación de las reaseguradoras respecto a ciertos riesgos de guerra reasegurados por el club en el mercado comercial. Por consiguiente, se ha visto en la necesidad de emitir la correspondiente notificación de cancelación respecto a dichos riesgos", explicaba en un comunicado NorthStandard.