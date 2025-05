La vicepresidenta Aagesen insiste en que es "falso" y un "bulo" que el apagón fuera por "experimentos" con renovables

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha respondido este miércoles al PP que es "tajantemente falso" y un "bulo" que el apagón del 28 de abril se produjera por hacer "experimentos" con las energías renovables, una tesis que ha apuntado el diario británico 'The Telegraph' y el Partido Popular ha suscrito.

En la sesión de control al Gobierno, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, se ha dirigido a la vicepresidenta para preguntar a la vicepresidenta sobre una presunta operación contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, después de que salieran a la luz unos audios de la socialista Leyre Díez en los que pedía información contra un jefe de esta unidad.

Aagesen se ha desmarcado de este asunto y ha centrado su réplica en el apagón y en concreto para subrayar que la responsabilidad del Gobierno y de su departamento específicamente es "trabajar sin descanso para conocer las causas" que originaron ese episodio para después poner encima de la mesas las medidas pertinentes para que no vuelvan a ocurrir.

También ha dicho que su estrategia pasa por alejarse de los "bulos" y las "manipulaciones", en referencia a los supuestos "experimentos" con las renovables. "No es responsable difundir bulos. No es responsable identificar culpables cuando se están todavía identificando las causas", ha aseverado la ministra, que ha vuelto a decir que la mañana del 28 de abril no estaba en la sede de Red Eléctrica sino en un foro económico en el que también estuvo presente el Rey Felipe VI.

RÉPLICA DE TELLADO

El portavoz del PP ha replicado: "Lo que no es responsable es dejar a un país sin luz 24 horas". A renglón seguido, el diputado ha vuelto a acusar a la vicepresidenta y a Red Eléctrica de ser responsables del apagón por esos supuestos experimentos deslizados por 'The Telegraph'.

En la contrarréplica, Sara Aagesen ha enfatizado que las instituciones comunitarias no han señalado a las renovables como las culpables del cero energético y la Agencia Internacional de la Energía ha dicho que situaciones como esta suceden en "todas las partes del mundo".

Para zanjar su intervención, la vicepresidenta ha negado rotundamente la tesis de los experimentos con las renovables. "Los ciudadanos no merecen la irresponsabilidad de propagar y fabricar y ampliar bulos", ha remachado.