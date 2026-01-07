Iberdrola pone en marcha una planta fotovoltaica de 65 MW en Alemania que suministrará energía a Salzgitter

Planta fotovoltaica de Iberdrola - IBERDROLA

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha puesto en marcha en la localidad de Schadewohl (Sajonia-Anhalt, Alemania) una planta fotovoltaica de 65 megavatios pico (MWp) para suministrar energía renovable a la acerera Salzgitter AG, informó la compañía.

En concreto, la instalación cuenta con más de 92.000 paneles solares y producirá unos 60 gigavatios hora (GWh) al año, suficiente para abastecer el suministro de más de 20.000 hogares -unas 40.000 personas- y evitar la emisión de 23.000 toneladas de CO2 al año, según estimaciones de la energética.

Toda la electricidad se destinará a la fabricación de acero verde, contribuyendo así a la descarbonización del sector siderúrgico, uno de los más intensivos en consumo energético.

Este proyecto forma parte del acuerdo de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) por 15 años entre el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán y Salzgitter AG para el suministro de 900 GWh durante el periodo.

La construcción de la planta se llevó a cabo en varias fases con la colaboración de empresas especializadas como Solarpro, P&Q y EMT, además de compañías locales, lo que favorece la economía y la creación de empleo en la región.

APUESTA POR LOS PPAS.

Los contratos de compraventa de energía (PPA) son fundamentales para impulsar el uso de electricidad en grandes industrias, ya que garantizan seguridad en el suministro y estabilidad en los precios.

Iberdrola lidera el mercado europeo de PPA y dispone de acuerdos en España, Portugal, Alemania, Italia, el Reino Unido, los Estados Unidos, Brasil y Australia, respaldados por su cartera eólica (terrestre y marina), fotovoltaica y su 'mix' de generación, que asegura el suministro a precios competitivos.