El 31% de los inversores aumentará su posición en renta fija en 2026, según Capital Group

Archivo - Edificio del Banco de España. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El 31% de los inversores tiene previsto elevar las asignaciones a renta fija líquida en los próximos 12 meses y solo el 20% prevé reducirlas, según un informe elaborado por la firma de inversión Capital Group.

En este sentido, la 'Encuesta Perspectivas de Renta Fija 2026', realizada a partir de preguntas a 300 profesionales sénior del sector de la inversión en las regiones de Asia-Pacífico (APAC), Europa y Oriente Medio (EMEA, por sus siglas en inglés) y América del Norte, reconoce que los actores del mercado con una visión favorable a la toma de posiciones en deuda corporativa y gubernamental se ha elevado en seis puntos porcentuales frente a 2025, y, por el contrario, se ha reducido en cinco puntos la ratio de los tenedores que limitará su apuesta.

Así, los propietarios de activos están incrementando la asignación a la renta fija a medida que reajustan sus carteras en respuesta al aumento de la incertidumbre macroeconómica y del riesgo en los mercados de valores, dando prioridad a la diversificación, el reequilibrio geográfico y la flexibilidad.

En esta línea, los tenedores consultados señalan a la composición de la cartera de crédito (72%) y a la diversificación geográfica (67%) como las principales prioridades durante los próximos 12 meses.

Además, dos tercios (66%) de los encuestados garantizan que están dando prioridad a los cambios en su enfoque de inversión para aumentar la agilidad, normalmente mediante el aumento de los límites de la asignación táctica de activos.

Así, el 46% está aumentando el uso de la gestión activa en renta fija, mientras que solo el 5% lo está reduciendo, lo que subraya "el creciente énfasis en la flexibilidad", tal y como aseveran los autores del informe.

Entre los principales factores que impulsan la demanda de renta fija, el análisis resalta el papel de la búsqueda de diversificación frente al riesgo de la renta variable (61%) y el refuerzo de estrategias defensivas (59%).

Asimismo, los inversores han aumentado el interés por el crédito corporativo con grado de inversión (31%) y por la deuda de mercados emergentes (30%), ambos por encima de los niveles registrados en 2025.

En particular, en el caso del crédito con grado de inversión, son más los propietarios de activos que prevén intensificar en los próximos doces meses sus asignaciones en Europa (32%) y en Asia-Pacífico (36%) que en Estados Unidos (20%), invirtiendo así la tendencia del año pasado.

El estudio identifica además que el sesgo hacia el mercado nacional persiste, pero matiza que el interés interregional está aumentando frente a 2025. Así, EMEA aumenta sus asignaciones a Asia-Pacífico (36% frente a 27% del año anterior), APAC amplia sus asignaciones a Europa (29% frente a 13% de 2025) y los inversores de Norteamérica refuerzan sus asignaciones a Europa (22% frente a 18% previo).

Sobre los mercados emergentes, casi el doble de inversores proyecta aumentar su exposición a este tipo de deuda respecto al año pasado --un 30%, frente al 16% registrado entonces--, impulsados por las expectativas de diversificación y por la mayor prima de rentabilidad que ofrecen estos activos.

Asimismo, cerca de tres cuartas partes de los encuestados consideran que los rendimientos reales de la deuda emergente se mantendrán estables o incluso aumentarán en los próximos 12 meses, lo que refuerza su atractivo frente al crédito de los mercados desarrollados.

Con todo, el estudio asevera que el crédito privado continúa siendo el segmento más atractivo para incrementar las asignaciones, con un 34% de inversores que prevé elevar su exposición en los próximos 12 meses.

Así, la mayoría (58%) de los propietarios de activos afirma que el crédito privado ya representa el 10% o más de sus asignaciones en renta fija, frente al 39% registrado en 2025.

"Nuestro estudio pone de relieve un giro hacia la renta fija, junto con un renovado interés por el crédito con grado de inversión y la deuda de mercados emergentes. En este contexto, un enfoque de la renta fija diversificado a nivel mundial y gestionado de forma activa constituye una forma de mantener la flexibilidad en condiciones de incertidumbre", concluye el responsable del negocio de Capital Group en España, US offshore y LATAM, Mario González.