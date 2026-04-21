La AEB reelige como presidenta a Alejandra Kindelán por otros cuatro años

La presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, durante la asamblea general celebrada el 21 de abril de 2026. - AEB

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Banca (AEB) ha reelegido a Alejandra Kindelán como presidenta por un nuevo mandato de cuatro años, según ha informado la patronal este martes en un comunicado.

La decisión se ha tomado durante la asamblea general anual de la AEB. Kindelán ha agradecido la reelección y ha expresado su satisfacción por representar al sector bancario en un nuevo mandato.

Según la patronal, durante su intervención en la asamblea, Kindelán subrayó la importancia de desplegar todo el potencial del sector bancario para apoyar a la economía real y financiar las necesidades estratégicas de Europa.

En este sentido, abogó por avanzar en la simplificación regulatoria y supervisora, y por impulsar la integración europea. Para ello ha considerado necesario desarrollar una visión integral de los requisitos de capital, mayor previsibilidad de las decisiones supervisoras y hacer compatible el objetivo de la estabilidad financiera con el impulso del crecimiento de la economía.

Durante su próximo mandato, también se centrará en apoyar la interoperabilidad de los sistemas de pagos europeos, especialmente mediante la alianza liderada por Bizum, que permitirá conectar a 130 millones de clientes en 13 países este mismo año.