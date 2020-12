Andbank, elegido Banco del Año 2020 de Andorra por la revista 'The Banker'

Economía/Finanzas.- Andbank, elegida mejor entidad de banca privada de Andorra por 'The Banker' y 'PWM'

El grupo andorrano asegura que el premio reconoce la experiencia y la resiliencia del banco

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Andbank ha sido elegido como Banco del Año 2020 de Andorra por la revista británica 'The Banker', editada por el grupo The Financial Times.

El banco andorrano ha explicado en un comunicado este jueves que 'The Banker' ha reconocido, con este premio, los 90 años de experiencia en banca privada, la experiencia y el enfoque hacia sus clientes, así como la resiliencia mostrada por la entidad a lo largo de este año marcado por la crisis de la Covid-19.

Este galardón se otorga anualmente a los mejores bancos de cada país, y en este caso "confirma la sólida trayectoria" de Andbank, que ha logrado una de las ratios de liquidez y solvencia más elevadas, situando la TIER1 en un 15,62% consolidado y un 26,3% en Andorra, y la ratio de liquidez LCR en un 267,33%, por encima del coeficiente de cobertura de liquidez mínimo del 100% al cierre del 2019.

Andbank ha explicado que la revista británica ha resaltado que "la creación de valor para el cliente junto con la protección de su riqueza" han estado unos de los factores por los cuales les ha premiado.

Según la entidad, el galardón "pone de manifiesto que la buena evolución del Grupo adquiere aun más valor teniendo en cuenta la situación actual de los mercados, la inversión en crecimiento internacional y la apuesta por el desarrollo tecnológico".

El grupo bancario andorrano ha afrontado el cambio en la manera de interactuar provocado por la crisis sanitaria con "una fuerte capacidad de resiliencia en la situación actual de los mercados y con una plataforma tecnológica avanzada que ha permitido continuar con su actividad con toda normalidad".

LOS NÚMEROS

El Grupo Andbank cerró el 2019 con un beneficio neto de 28 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,6% respecto del 2018.

"Este buen resultado se debe a la consolidación de su modelo de banca privada, que permitió cerrar el 2019 con un nuevo máximo de 23.842 millones de euros, cifra que representa un crecimiento de 2.067 millones, que supone un 9,6% más respecto el año anterior", ha destacado el banco.

"Una de las claves del sólido crecimiento de Andbank sigue siendo su dimensión internacional", apuesta que se inició en el año 2000 y que hace que hoy el banco esté presente en 12 países.

La agencia de calificación Fitch Ratings mantuvo, en abril, el rating a largo plazo BBB y el de corto a F3, "destacando que Andbank es la entidad más bien posicionada teniendo en cuenta su ratio de morosidad baja (2,9%) y su alta provisión de reservas sobre préstamos dudosos (103%).

Según el ceo del Grupo Andbank, Ricard Tubau, "obtener este premio significa un importante reconocimiento al esfuerzo" que todos sus colaboradores han hecho en estos últimos años".

"Los dos premios, mejor banco y mejor banco de banca privada del país, reafirman nuestra perseverancia y el esfuerzo con el cual trabajamos para lograr la excelencia en nuestro objetivo final, que en definitiva es el servicio y el acompañamiento a nuestro cliente", ha añadido Tubau.