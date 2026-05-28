Arcano prevé que los activos bajo gestión en infraestructuras alcancen los 2,5 billones de euros en 2030

Archivo - El socio responsable del área de infraestructuras de Arcano Partners, Pierre Sáenz Lafourcade. - ARCANO PARTNERS - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Arcano Partners pronostica que los activos bajo gestión en infraestructuras aumenten hasta alrededor de los 3 billones de dólares (2,5 billones de euros) en 2030, con Europa como uno de los principales motores de crecimiento, desde los 1,5 billones de dólares (1,2 billones de euros) registrados al cierre del 2025.

Es una de las principales conclusiones que se extraen del informe 'Arcano Investment Outlook: Infraestructuras Privadas en 2026', presentado este jueves en un encuentro con los medios de comunicación, donde la firma recordó que la captación de capital ligada a las infraestructuras repuntó con fuerza en el último año hasta conseguir un nuevo máximo cercano a los 200.000 millones de dólares (171.658 millones de euros).

Estas cifras contrastan con la situación actual, caracterizada por unas necesidades de inversión en infraestructura "brutales": "Se van a acumular 15 billones de dólares de déficit de financiación hasta 2040 porque se está haciendo un trasvase enorme de dinero a defensa", explicó el socio responsable del área de infraestructuras de Arcano Partners, Pierre Sáenz Lafourcade.

En un contexto marcado por los altos niveles de incertidumbre geopolítica, la presión sobre el déficit público mundial y una inflación que impactará en los tipos de interés, la tesis de Arcano es que las infraestructuras no cotizadas son el activo que más crecerá en los próximos años tras registrar una rentabilidad anualizada del 10% en la última década, solo por detrás del 14% del 'private equity'.

La firma ha diseñado una matriz de correlación para discernir cómo se mueve la infraestructura cotizada frente a la renta variable. En este sentido, el cruce se sitúa en el 0,26%, en una posición positiva si se tiene en cuenta que los inversores tienden a situarse por debajo del 1% para tener colchones que compensen la rentabilidad "si algo va mal".

"Vamos hacia una deflactación, una estagnación con gran inflación. Estamos en un momento en el que las infraestructuras son servicios esenciales", remarcó Lafourcade, y añadió que estos activos "aportan diversificación y descorrelación" en un nuevo orden mundial que es un catalizador de otras megatendencias, como son la digitalización, la descarbonización, la desglobalización y la demografía.

La convergencia entre estas tres megatendencias es que los centros de datos "están tirando del consumo de electricidad". A modo de ejemplo, Arcano señala la moratoria en Estados Unidos a la creación de nuevos centros de datos por presionar el precio de la electricidad, de ahí que los hiperescaladores como Amazon, Meta o Google estén firmando contratos PPAs ('power purchase agreement') de origen renovable.

De esta manera, las infraestructuras digitales están siendo impulsadas por el auge de la inteligencia artificial, la computación en la nube y el crecimiento del consumo de datos, pero están condicionadas por la disponibilidad de energía y la capacidad de ejecución, señala el informe.

Por otra parte, la generación de energía, las redes, la electrificación del transporte, la conectividad de datos y las infraestructuras como los puertos "se están convirtiendo en cuellos de botella del crecimiento".

Respecto a los activos de transporte y logística, Arcano resalta que los mejores resultados vendrán de identificar aquellos de alta calidad, con estructuras contractuales sólidas y capacidad para transformas estas tendencias en flujos de caja estables, visibles y sostenibles a largo plazo.

Para Arcano, la tesis de inversión en infraestructuras reside en el nuevo entorno macroeconómico, donde la exposición a servicios esenciales "están ganando valor en la construcción de carteras", en la estructuralidad de la necesidad de capital privado, en la oportunidad que se concentra en activos donde la demanda supera a la oferta y en la selectividad inversora, donde la calidad del contrato, la exposición regulatoria y la capacidad de ejecución "marcarán la diferencia en los retornos".

"Las infraestructuras privadas en 2026 no deben entenderse como una simple exposición pasiva a tendencias de largo plazo, sino como una inversión directa en los sistemas que las economías necesitan construir, adaptar y reforzar", expone el documento.