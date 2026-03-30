Azora incorpora a Carlos Barallobre (ex Alantra) a su consejo de administración

Carlos Barallobre. - AZORA

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La gestora española Azora ha incorporado a Carlos Barallobre, ex Alantra e Italfarmaco, a su consejo de administración, según informó la compañía en un comunicado.

Además de este cargo, Barallobre también ocupará el puesto de consejero de Azora Gestión SGIIC y formará parte del Comité de Inversiones de Infraestructura, Energía e Inversiones Directas.

Su fichaje responde al objetivo de la gestora de "impulsar sus capacidades en gestión operativa, 'private equity' y crecimiento internacional", en un momento marcado por la expansión de la firma en sus distintas plataformas de inversión.

Licenciado en Ciencias Económicas y Administración de Empresas por Icade y MBA por Insead, el nuevo consejero desempeñó el cargo de consejero delegado del Italfarmaco entre 2014 y 2025. En la actualidad es miembro del consejo de administración de Italfarmaco España e ITF Therapeutics USA.

Anteriormente, Barallobre desarrolló su carrera profesional en Mercapital (ahora Alantra Private Equity), donde trabajó durante más de 20 años y llegó a ocupar la posición de socio director. En esta firma lideró numerosas operaciones de 'growth', 'buy-out' y 'buy&build', entre las que destacan Clece, Grupo Hospiten y Grupo Hospitalario Quirón.