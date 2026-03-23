La banca española, tercera más expuesta de la UE a Oriente Próximo, según la EBA

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MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las exposiciones directas de los bancos de la Unión Europea (EU) y el Espacio Económico Europeo a contrapartes ubicadas en Oriente Próximo, ascendieron a 132.118 millones de euros a finales de 2025, según ha indicado este lunes la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), que sitúa a las entidades españolas como las terceras con mayor exposición, con 18.563 millones.

El panel de riesgos de la EBA sitúa a la banca francesa como la más expuesta a contrapartes de la región, con 60.825 millones de euros, aproximadamente el 46% del total; por delante de Alemania, con 18.954 millones, el 14,3%; mientras que las entidades españolas acumularían unos 18.563 millones, el 14%.

Por detrás de las entidades españolas se sitúan las italianas, con 13.696 millones de euros, así como las neerlandesas, con una exposición directa de 12.581 millones.

A nivel agregado, la EBA explica que estas exposiciones incluían al cierre del pasado año aproximadamente 46.894 millones de euros en préstamos y anticipos a bancos y otras entidades financieras, y alrededor de 32.525 millones de euros a entidades no financieras.

En el caso de títulos de deuda de gobiernos y bancos centrales la exposición al cierre de 2025 era de 7.924 millones, mientras que los préstamos a particulares sumaban 7.246 millones.

Si bien la EBA subraya que la exposición al riesgo "sigue siendo limitada", ya que representa menos del 0,5% del total de activos de los bancos de la UE/EEE, el regulador advierte de que la escalada de tensiones podría generar efectos colaterales.

En este sentido, señala principalmente al riesgo del aumento de los precios de la energía, presiones inflacionarias, un menor crecimiento económico mundial y perturbaciones en las cadenas de suministro.

Estos efectos se manifestarían especialmente en sectores con alto consumo energético, como el transporte, la construcción y ciertos segmentos manufactureros.

"Los colchones de capital y la rentabilidad siguen siendo la principal línea de defensa de los bancos", recuerda la EBA.

Entre los países de Oriente Próximo, la mayor exposición directa de los bancos de la UE/EEE se concentraba al cierre de 2025 en contrapartes domiciliados en Emiratos Árabes Unidos (EAU), con 54.586 millones; Catar, con 29.407 millones; y Arabia Saudí, con 23.196 millones.