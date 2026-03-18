El Banco Central de Emiratos despliega medidas de apoyo a la banca ante la crisis por la guerra de Irán

Archivo - Bandera de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Abu Dabi (archivo) - Valery Sharifulin/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejo del Banco Central de Emiratos Árabes Unidos ha aprobado un paquete de medidas de apoyo a las entidades financieras del país para reforzar la estabilidad y la resiliencia del sector bancario ante las "excepcionales circunstancias globales y regionales" provocadas por la guerra de Irán.

El paquete de apoyo aprobado contempla medidas para facilitar el acceso de los bancos a la liquidez monetaria y les brindan mayor flexibilidad para utilizar su exceso de liquidez y las reservas de capital para apoyar la economía de los EAU.

De este modo, las entidades podrán acceder a hasta un 30% del requisito de reserva de efectivo, y dispondrán de facilidades de liquidez a plazo tanto en dirhams como en dólares estadounidenses.

Los bancos se beneficiarán también de un alivio temporal de los coeficientes de liquidez y financiación para brindar a las entidades mayor flexibilidad, así como de la liberación temporal del colchón de capital contracíclico y del colchón de conservación de capital.

Asimismo, los bancos contarán con flexibilidad para aplazar la clasificación de los préstamos individuales y corporativos de los clientes afectados por las circunstancias excepcionales.

El banco central emiratí ha expresado su disposición a implementar las herramientas políticas necesarias para salvaguardar la estabilidad del sistema financiero, reiterando su compromiso de mantener y potenciar la contribución del sector financiero de los EAU a la visión y competitividad nacional.

En cualquier caso, ha subrayado que el sistema financiero de los EAU ha demostrado resiliencia durante las actuales circunstancias extraordinarias que afectan a los mercados mundiales y regionales, sin un impacto significativo en la salud del sector bancario ni en los sistemas de pago.

"La sólida fortaleza financiera y económica de los EAU se basa en la visión de futuro de su liderazgo", ha declarado Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro, presidente de la Corte Presidencial y presidente del consejo de administración del Banco Central de los EAU.