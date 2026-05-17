Banco de España cifra en el 2% del PIB la exposición española al crédito privado

Archivo - Fachada del edificio del Banco de España situada en la confluencia del Paseo del Prado y la madrileña calle de Alcalá. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España ha cifrado en el 1,96% del producto interior bruto (PIB) de España la exposición del crédito privado destinado a empresas domiciliadas en el país en 2025, lo que equivale a unos 33.100 millones de euros, según se desprende de la edición de primavera de su Informe de Estabilidad Financiera, publicado esta semana.

Además, esta exposición se ha más que quintuplicado frente a cuatro años antes, ya que en 2021 la exposición era de apenas 4.400 millones, equivalente al 0,36% del PIB. En comparación con la zona euro, la originación de crédito privado pasó del 0,64% al 1,11% en el mismo periodo.

El supervisor ha explicado en el informe que estos datos proceden de una definición "amplia", en la que se define como crédito privado toda operación de préstamo a operaciones no financieras en la que participe al menos un prestamista privado no bancario. La definición "estricta", donde solo se incluyen las operaciones de crédito en la que toda la financiación procede de prestamistas no bancarios, arroja cifras más bajas.

Según esta definición más restrictiva, la exposición de España pasó del 0,23% del PIB en 2021 al 0,75% en 2025. "La diferencia entre ambas métricas evidencia la creciente participación de las entidades bancarias en las operaciones de crédito privado, lo que genera un cierto grado de interconexión, por ahora limitado", ha afirmado el Banco de España.

En este sentido, la exposición en inversiones vinculadas a crédito privado informada por los bancos españolas es muy reducida, situándose en el caso de los mayores grupos bancarios alrededor del 0,2% de la cartera de crédito y del 0,1% del total de activos a nivel consolidado.

Dentro de estas exposiciones, la financiación concedida a empresas (por ejemplo, préstamos sindicados) que, a su vez, han recibido recursos de fondos de crédito privado concentraría en torno a la mitad y la otorgada a inversores en este tipo de fondos algo más de una cuarta parte. Por su parte, la financiación directa a fondos de crédito privado para la inversión en sus carteras es bastante marginal.

El organismo ha indicado que alrededor del 80% del volumen de crédito privado es originado por fondos domiciliados en otras jurisdicciones, particularmente en Estados Unidos, mientras que los prestamistas del área del euro se quedan el 20% del volumen.

La marcada presencia de prestamistas de otras jurisdicciones implica que las condiciones de financiación en este segmento pueden estar influidas de forma significativa por factores externos, ha avisado el Banco de España. No obstante, también ha reconocido que contribuye a diversificar las fuentes de financiación de las empresas, reduciendo su exposición a perturbaciones internas del sistema financiero español.

Además, en España, los cinco principales prestamistas originaron el 54% del volumen de crédito privado y proveyeron financiación al 27% de los prestatarios en 2025.

En todo caso, el análisis realizado por el supervisor no sugiere que las empresas que utilizan crédito privado presenten, en promedio, un perfil de riesgo más elevado que aquellas que se financian exclusivamente mediante crédito bancario. "La evidencia sugiere que el crédito privado es utilizado por empresas en fases relativamente tempranas de su ciclo vital y con un perfil de crecimiento más intenso, en las que el crédito privado puede desempeñar un papel complementario al crédito bancario", ha recalcado el Banco de España.