Minsait (Indra) impulsa una experiencia bancaria "más proactiva y con menos fricción" a través de Whatsapp

Chica usando el móvil. - MINSAIT

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

Minsait, compañía de Indra, ha presentado su propuesta para que sea posible solicitar y formalizar un préstamo completo a través de WhatsApp, impulsando así una experiencia bancaria "más proactiva y con menos fricción".

La firma ha expuesto esta solución en Revolution Banking 2026, uno de los mayores eventos del sector bancario en España, donde ha quedado patente que el sector financiero empieza a llevar los servicios financieros a los entornos donde los usuarios ya interactúan de forma natural en su día a día.

Durante este encuentro las empresas tecnológicas mostraron "cómo la inteligencia artificial (IA) está impulsando una nueva generación de experiencias financieras más ágiles, personalizadas y proactivas", tal y como señala la multinacional española en un comunicado.

MANTIENE LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y CONTROL DEL SECTOR

"Conceptos como la banca conversacional, la IA agéntica o las experiencias sin fricción ya marcan buena parte del debate, reflejando cómo las entidades buscan integrar cada vez más los servicios financieros en canales cotidianos y naturales para el usuario", explica Indra, apuntando que la idea de solicitar un préstamo por Whatsapp parte de un principio "sencillo".

"Si una parte creciente de la vida de los clientes ocurre en conversaciones, la relación con el banco también puede trasladarse a este entorno manteniendo los estándares de seguridad y control del sector", ha manifestado. En este sentido, el responsable de IA y data en banca de Minsait, Andrés Duque, comenta que "los usuarios no quieren recorrer procesos largos ni repetir información a la hora de hacer tareas simples, sino que esperan resolver sus necesidades de forma inmediata, desde entornos que ya conocen".

Según datos de la compañía tecnológica, más del 75% de las personas prefieren enviar un mensaje antes que realizar una llamada, reforzando la idea de trasladar procesos operacionales completos a un canal como WhatsApp. En concreto, Minsait se vale de la IA agéntica para solicitar, gestionar y formalizar un préstamo directamente desde WhatsApp, sin cambiar de canal y mediante una conversación natural, incluso en formato voz.

EL OBJETIVO ES REDUCIR SALTOS INNECESARIOS ENTRE CANALES

En el flujo, el usuario puede simular sus condiciones específicas, otorgar su consentimiento, recibir la aprobación y firmar digitalmente el contrato, todo dentro del mismo hilo conversacional y sin fricciones. El objetivo es reducir saltos innecesarios entre canales y acelerar el tiempo de tramitación.

"La clave está en que no se trata de un sistema que únicamente contesta de forma reactiva, sino de un sistema proactivo que coordina el proceso completo y es capaz de recomendar las soluciones que mejor se adaptan a la situación específica del cliente", asegura Indra, que añade que los agentes, impulsados por IA, comprenden el lenguaje natural, toman decisiones dentro de reglas definidas y orquestan flujos completos de tareas. Así, el usuario dispone de un "asistente" digital que está "presente y adaptado a su vida financiera".

El modelo permite que entre el 60% y el 90% de las interacciones se resuelvan de manera automatizada, con la intervención humana cuando es necesario y a la hora de tomar la decisión final. Por otra parte, la empresa destaca que aunque la automatización es una de las "claves de la evolución bancaria hoy en día, la confianza se ha convertido en el principal diferencial competitivo de la banca".

"La IA no pretende sustituir el criterio humano en decisiones sensibles, sino reducir fricción en tareas repetitivas y sostener una experiencia coherente, pero para que su uso se democratice, es fundamental dar confianza", asegura. Al hilo, Duque subraya que en esta "nueva generación de la banca, la tecnología deja de ser un mero soporte para convertirse en una palanca clave del negocio".

"Los clientes ya no buscan solo resolver consultas, sino contar con herramientas capaces de entender su contexto, anticiparse a sus necesidades y acompañarlos de forma continua", enfatiza. Ese enfoque se apoya en arquitecturas seguras, cumplimiento regulatorio y mecanismos de validación como la verificación de identidad o la biometría, que permiten acompañar al cliente con coherencia a lo largo de todo el proceso.

Además, en un entorno regulado donde "la seguridad es vital", los agentes pueden emitir alertas proactivas y explicar en un lenguaje claro qué está ocurriendo, cuáles son los riesgos y qué pasos conviene seguir, resolviendo dudas y proponiendo soluciones de forma inmediata. "En este marco, la IA deja de ser una capa experimental para convertirse en un componente que conecta datos, decisiones y ejecución, bajo requisitos estrictos de fiabilidad, control y cumplimiento", concluye Indra.