Cerca de la mitad de nuevos negocios de autónomos cierran antes de los tres primeros años

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MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de la mitad de los nuevos negocios por cuenta propia desaparecen antes de cumplir los tres primeros años de vida, según estimaciones de la organización de autónomos UPTA, que señala que el mayor número de cierres se produce precisamente cuando finaliza la llamada 'tarifa plana' y los emprendedores deben afrontar el coste real de cotización junto al resto de obligaciones fiscales, financieras y comerciales.

Actualmente, España supera los 3,4 millones de trabajadores autónomos afiliados al Régimen de Autónomos de la Seguridad Social (RETA) y 434.477 están actualmente acogidos a la 'tarifa plana'.

Los beneficiarios de esta medida cotizan por la base mínima correspondiente al tramo 1 de la tabla general, fijada en 950,98 euros mensuales. Aplicando el tipo de cotización vigente este año, del 30,60%, la cuota ordinaria asciende a aproximadamente 291 euros al mes, lo que supone cerca de 3.492 euros anuales por trabajador autónomo.

Tomando como referencia los 434.477 beneficiarios activos, el volumen de cotizaciones ordinarias afectadas por la 'tarifa plana' rondaría los 1.517 millones de euros anuales. No obstante, UPTA precisa que el coste neto real de la bonificación para la Seguridad Social sería inferior, al descontarse la cuota reducida que sí abonan los autónomos beneficiarios.

A este importante esfuerzo presupuestario se suma además el realizado por numerosas comunidades autónomas a través de los programas de "cuota cero" implantados en distintos territorios y que permiten incluso devolver íntegramente las cotizaciones abonadas durante el primer o segundo año de actividad.

Sin embargo, pese a la elevada inversión pública, UPTA advierte de que el modelo actual, aunque favorece el acceso rápido al autoempleo, "no garantiza la viabilidad real de muchos negocios".

Para UPTA, uno de los principales problemas es que no todas las personas que acceden al autoempleo cuentan con la preparación necesaria para sostener un proyecto empresarial viable en el tiempo.

"El trabajo autónomo requiere experiencia profesional, conocimientos mínimos de gestión, planificación económica, capacidad de adaptación al mercado y una cualificación adecuada directamente relacionada con la actividad que se pretende desarrollar", sostienen desde UPTA.

LA 'TARIFA PLANA', UNA "TRAMPA" PARA MILES DE AUTÓNOMOS

La organización advierte de que la 'tarifa plana', tal y como está diseñada actualmente, p"uede convertirse en muchos casos en una auténtica trampa para miles de personas que inician una actividad sin la preparación suficiente ni un proyecto económicamente sostenible".

Esta situación, denuncia UPTA, termina generando endeudamiento con las administraciones públicas, deudas con proveedores, impagos fiscales y de cotizaciones, cierres prematuros de negocios "y un importante impacto personal derivado del fracaso empresarial".

Por ello, UPTA advierte de que las políticas públicas de apoyo al autoempleo no pueden limitarse exclusivamente a reducir temporalmente la cuota de cotización.

En este sentido, defiende que las ayudas deben ir acompañadas de mecanismos que garanticen unas condiciones mínimas de viabilidad y continuidad de los proyectos empresariales.

En este marco, la organización propone vincular el acceso a la 'tarifa plana' a procesos de formación y cualificación previa, acreditación de experiencia profesional o formación relacionada con la actividad económica, asesoramiento profesional obligatorio y la presentación de un plan de negocio con criterios mínimos de sostenibilidad económica.

"La 'tarifa plana' no puede seguir siendo únicamente un incentivo estadístico para incrementar altas en el RETA. Debe convertirse en una herramienta real de consolidación de negocios y generación de empleo estable", sostiene el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

La organización aboga por abrir un debate "profundo" sobre la eficacia real de estas ayudas públicas y evaluar no sólo el número de nuevas altas en el RETA, sino especialmente la permanencia y consolidación de los negocios creados.

"Esta propuesta no significa acabar con la 'tarifa plana' ni con los incentivos al autoempleo. Lo que queremos es mejorar el sistema, conseguir una mayor eficiencia y eficacia de los recursos públicos, reforzar los programas de apoyo a la continuidad de los negocios y minimizar los riesgos de fracaso en el emprendimiento", asegura Abad.