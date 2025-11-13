Banco Sabadell logra un beneficio récord de 1.390 millones de euros hasta septiembre, un 7,3% más

Archivo - Fachada de la sede del Banco Sabadell en la Avenida Diagonal de Barcelona, a 11 de enero de 2022, en Barcelona, Cataluña (España).- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Grupo Banco Sabadell logró un beneficio neto de 1.390 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que representa un incremento del 7,3% interanual y, además, supone un nuevo resultado récord para la entidad entre enero y septiembre, según ha informado este jueves en un comunicado.

La entidad explica que este aumento es fruto del "fuerte impulso comercial" con crecimientos de los volúmenes de crédito (8,1% en variación interanual excluyendo TSB) y de los recursos de clientes (que, sin incluir TSB, aumentaron un 15,4% en fuera de balance y un 5% en balance), así como de la reducción de las dotaciones a provisiones (con una caída del 29,3% sin incluir TSB) por el mejor perfil crediticio de la entidad.

La entidad también señala que los ingresos derivados del negocio bancario (margen de intereses más comisiones netas) sumaron 4.659 millones de euros entre enero y septiembre, un 2% menos que en el mismo periodo de 2025.

El margen de intereses se situó en 3.628 millones de euros, lo que representa una reducción interanual del 3,2% y del 0,5% trimestral, derivada principalmente de los menores tipos de interés. No obstante, las comisiones netas se elevaron hasta los 1.032 millones de euros a cierre de septiembre de 2025, lo que representa un incremento interanual del 2,1% en el grupo y del 3,7% sin incluir a TSB, como consecuencia de unas mayores tasas de gestión de activos y seguros.

Los costes totales ascendieron a 2.282 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone una reducción del 1,1% interanual, mientras que el margen recurrente (margen de intereses más comisiones menos costes recurrentes) se situó en 2.377 millones de euros, con una reducción del 3,8%.

Con todo ello, la ratio de eficiencia del grupo se colocó a cierre de septiembre en el 48,1%.

A su vez, el coste del riesgo de crédito se fijó en 19 puntos básicos a nivel consolidado y en 21 puntos básicos excluyendo TSB. Asimismo, el coste del riesgo total también mejoró interanualmente en mayor medida a lo contemplado en las previsiones compartidas con el mercado, situándose en 31 puntos básicos en el Grupo y en 37 puntos básicos sin TSB.

La rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) del grupo se incrementó hasta el 15% (14,1% recurrente), frente al 13,2% de hace un año; en tanto que la ratio de capital CET1 creció 18 puntos básicos en el trimestre y 72 puntos básicos de enero a septiembre, cerrando en el 13,74%. Antes de deducir los dividendos, el capital generado desde el inicio de año había ascendido a 176 puntos básicos.

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha señalado que, ya con la OPA de BBVA concluida, los "sólidos" resultados obtenidos en el tercer trimestre reafirman a la entidad en sus objetivos de final de año establecidos en el plan estratégico 2025-2027, y confirman sus previsiones de retribución al accionista de 6.450 millones de euros en el trienio.

El primer ejecutivo de Sabadell ha ahondado en que el dividendo por acción será superior en los próximos tres años a los 0,2044 euros pagados con cargo a 2024, y la rentabilidad estará en el 16% al final del plan, que está centrado en el crecimiento y la retribución al accionista, con España como mercado central de actuación".

Cabe recordar que la entidad ya aprobó la distribución de un segundo dividendo a cuenta en efectivo con cargo a los resultados del ejercicio en curso, por un importe de 0,07 euros brutos por acción, pagadero el próximo 29 de diciembre.

ACTIVIDAD COMERCIAL

Con respecto a la actividad comercial, el crédito vivo de Banco Sabadell presentó una evolución positiva en términos interanuales apoyada en el "buen comportamiento" del negocio en España, con crecimientos en todos los segmentos, entre los que destaca la inversión en empresas y el crédito al consumo.

En concreto, la inversión crediticia viva (excluyendo TSB) cerró el pasado mes de septiembre con un saldo de 120.103 millones de euros, un 8,1% más. En España, la concesión de hipotecas creció un 26% interanual hasta septiembre, y alcanzó los 5.062 millones de euros, con un aumento del crédito vivo del 5,6% interanual.

Por su parte, el nuevo crédito al consumo alcanzó los 2.216 millones de euros entre enero y septiembre, con un crecimiento del 19% interanual, incremento que se replica en la cartera total viva de consumo.

La producción de préstamos y créditos a empresas en España ascendía a 13.902 millones de euros, un 1% menos interanualmente, mientras que la financiación de circulante totalizó 26.415 millones, un 0,2% más que el año anterior. La cartera total de este segmento creció un 6,2% interanual.

También registró una tendencia positiva la facturación de tarjetas, que avanzó un 6%, hasta 19.575 millones de euros a cierre de septiembre; y de datáfanos o TPVs, que se incrementó un 2% en los nueve primeros meses del ejercicio, con 43.683 millones de euros.

Por el lado del pasivo, el total de recursos de clientes, exlcuyendo TSB, ascendía a 179.330 millones de euros a cierre de septiembre de 2025, lo que representa un incremento del 7,8% interanual. En el conjunto del grupo, los recursos de clientes sumaban 219.450 millones a cierre de septiembre.

Los recursos de clientes en balance del grupo totalizaban 167.780 millones de euros, con un crecimiento del 2,6% interanual. Los saldos de cuentas a la vista alcanzaron 140.665 millones de euros, con un crecimiento del 5,1% interanual, mientras que los depósitos a plazo se elevaron a 26.762 millones de euros, un 9,7% menos en tasa interanual, debido al trasvase hacia productos fuera de balance.

Asimismo, el total de recursos de clientes fuera de balance ascendía a 51.670 millones de euros a cierre de septiembre, lo que supone un incremento del 15,4% en términos interanuales, debido a la buena evolución de los fondos de inversión, con suscripciones netas positivas, así como al incremento en los seguros comercializados.

MOROSIDAD

En términos de calidad de balance, la ratio de morosidad del grupo mejoró hasta el 2,45%, mientras que la ratio de cobertura de los préstamos dudosos ('stage 3' sobre el total de provisiones se incrementó hasta el 63,8%. Quitando TSB, la ratio de morosidad se situó en el 2,75%, mientras que la ratio de cobertura 'stage 3' subía hasta el 69,3%.

Los activos problemáticos mostraron una reducción de 69 millones de euros en el trimestre, siendo la reducción del saldo de 'stage 3' de 26 millones y el de los activos inmobiliarios problemáticos, de 44 millones. De este modo, el saldo de activos problemáticos (NPAs) se colocó en 4.996 millones de euros a cierre de septiembre, de los que 4.267 millones correspondían a activos 'stage 3', y 729 millones, a activos inmobiliarios problemáticos.

RESULTADO DE TSB

Sabadell señala que TSB va a seguir contribuyendo al resultado del grupo hasta que se complete su venta, prevista para el primer trimestre de 2026. Hasta el tercer trimestre, la filial británica había reportado un beneficio neto individual de 198 millones de libras, lo que representa un alza del 43,9% en tasa interanual, debido al control de los costes y al efecto positivo de la cobertura de tipos ('structural hedge').

Así, la filial británica concluyó los nueve primeros meses del ejercicio con una aportación al Grupo Banco Sabadell de 242 millones de euros.

El margen de intereses de la filial británica se situó en 781 millones de libras (884 millones de euros), con un crecimiento del 7% interanual; al tiempo que las comisiones se redujeron un 15,9% interanual, hasta 59 millones de libras (66 millones de euros). Mientras, los costes totales cerraron con un descenso del 5,3%, hasta 550 millones de libras (622 millones de euros).