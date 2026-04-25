Del banco de toda la vida a las fintech: cómo ha cambiado la forma de pagar, ahorrar e invertir

Archivo - (Foto De ARCHIVO) FILED - 10 January 2022, Berlin - DPA VÍA EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El panorama financiero ha experimentado una transformación profunda en la última década. La banca tradicional ya no es el único actor en el tablero, existe un ecosistema de plataformas especializadas que permiten al usuario fragmentar sus necesidades financieras.

Ahora es posible gestionar el día a día a través de un neobanco, realizar pagos instantáneos con herramientas locales o acceder a mercados bursátiles globales desde el teléfono móvil. A continuación, explicamos para qué sirve cada fintech, con el fin de distinguir qué ofrece cada tipo de entidad y cuándo usarla.

PAGOS INSTANTÁNEOS Y TRANSFERENCIAS

- Pagos locales e inmediatos:

En el terreno de los pagos, la inmediatez se ha convertido en el estándar. En España, el referente es Bizum, que permite transferencias instantáneas asociadas al número de teléfono sin necesidad de conocer el IBAN. El mínimo por envío es de 0,5 euros, hasta un máximo por operación de 1.000 euros, 2.000 euros al día y 5.000 euros mensuales. Esta funcionalidad ha sido integrada por la práctica totalidad de la banca española en sus propias aplicaciones.

En esta línea, Bizum ha llegado a un acuerdo con sus principales homólogos en otros países europeos para que todos los sistemas sean compatibles entre sí y, de esta forma, los usuarios puedan realizar pagos personales transfronterizos desde este año.

- Gestión de gastos compartidos:

En este campo destacan aplicaciones como Tricount, con sede en Bélgica, que permite dividir gastos de forma sencilla entre varios usuarios, una herramienta frecuente en viajes, compras conjuntas o gastos periódicos compartidos, como los servicios del hogar.

- Comercio electrónico:

PayPal, con sede en Estados Unidos, actúa como intermediario de pago entre el banco y el vendedor, permitiendo transacciones en línea sin compartir los datos bancarios con el vendedor. De esta forma, para algunos usuarios resulta más cómodo pagar con este sistema que introducir la tarjeta directamente en un sistema desconocido.

- Transferencias internacionales: Plataformas como Wise, con sede en Reino Unido o Remitly, procedente de Estados Unidos, se especializan en reducir las comisiones y mejorar el tipo de cambio en transferencias fuera de la zona euro o en divisas distintas, un servicio que históricamente resultaba costoso en la banca tradicional. Neobancos como Revolut también cuentan con esta ventaja.

CUENTAS PARA INVERTIR CON FISCALIDAD SENCILLA Y PREDECIBLE

En 2012, el Gobierno de Suecia creó una cuenta de ahorro conocida como ISK, con la que quería animar a los ciudadanos a que pusieran su dinero 'a trabajar' invirtiendo en Bolsa en lugar de tenerlo estancado en depósitos bancarios sin remunerar.

Este modelo se ha consolidado en el país nórdico gracias a un sistema creado para particulares en el que se paga un impuesto anual predecible, sin complejidades fiscales, en lugar de pagar impuestos por separado sobre las ganancias y pérdidas generadas por cada producto financiero.

Este año, Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha propuesto crear un modelo de cuentas de inversión para clientes minoristas inspirado en las 'Cuentas ISK' orientado al crecimiento y desarrollo de empresas españolas, además de atraer el ahorro de los hogares a los mercados y hacer crecer el número de inversores, como ha ocurrido en Suecia.

Por su parte, la Comisión Europea propone una Savings and Investment Account (SIA) como cuenta estándar en la UE para canalizar ahorro hacia Bolsa, fondos y bonos con una fiscalidad decidida por cada país, pero con un plano común fijado por Bruselas.

NEOBANCOS, LA BANCA NATIVA DIGITAL

Los neobancos se definen por ser entidades nativas digitales, sin oficinas físicas y con operativa 100% online. Estas plataformas suelen ofrecer una cuenta con IBAN propio (o licencia bancaria completa), lo que permite domiciliar nóminas y recibos.

Revolut, nacida en Reino Unido, es uno de los principales referentes internacionales y espera su salida a Bolsa en 2028. Este neobanco destaca por ofrecer cuentas multidivisa o tarjetas virtuales. Su modelo de negocio le ha llevado a convertirse en el principal "banco secundario" de muchos usuarios, gracias a que encaja como cuenta extra para viajar, pagar online y guardar algo de ahorro, sin sustituir al banco tradicional donde la mayoría tiene nómina e hipoteca.

En este campo también destaca N26, con sede en Alemania. En el caso español, MyInvestor es una opción híbrida que combina cuenta corriente remunerada con servicios de inversión dentro de una estructura de banca digital.

INVERSIÓN, AHORRO Y GESTIÓN PATRIMONIAL

La inversión se ha democratizado mediante dos vías principales: la gestión automatizada para perfiles conservadores y el acceso directo al mercado para perfiles más activos.

- Gestión pasiva (Roboadvisors): Plataformas como Indexa Capital o Finizens, ambas con sede en España, permiten invertir en carteras de fondos cotizados (ETF) de forma automatizada, ajustando el perfil de riesgo según los objetivos del usuario. Son herramientas diseñadas para el largo plazo.

- Brókeres digitales: Para quienes buscan una operativa más directa en Bolsa, el neobanco alemán, Trade Republic, ofrece una cuenta remunerada con un interés del 2,02% TAE, siempre vinculada a los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), por lo que puede variar su rédito en función de la política monetaria europea.

Además, no tiene límite de saldo y cuenta con la protección del fondo de garantía de depósitos -hasta 100.000 euros- y permite invertir desde un euro en distintos productos, incluidos fondos de inversión y fondos de capital privado, y cuenta con IBAN español y Bizum. Todo ello le ha llevado a superar los dos millones de clientes en España.

Por su parte, FlatexDegiro, fundada en Países Bajos, y eToro, de origen israelí, ofrecen acceso a acciones, derivados y otros activos financieros. La diferencia clave con la banca tradicional radica en la simplificación de la interfaz y, a menudo, en una estructura de comisiones adaptada al trading digital.

- Servicios hipotecarios:

Plataformas como iAhorro actúan como agregadores o intermediarios que comparan ofertas hipotecarias entre diversas entidades, facilitando la búsqueda de financiación inmobiliaria sin necesidad de visitar cada sucursal por separado. En esta misma línea, Revolut tiene previsto ampliar su oferta de crédito mediante la concesión de hipotecas.

- Criptoactivos:

Entre las plataformas especializadas en criptomonedas destaca la española Bit2Me, que permite la compraventa, custodia e intercambio de activos digitales, cuya actividad está registrada y autorizada por la CNMV para operar en España.

Estas entidades funcionan bajo sus propias reglas de registro y seguridad, siendo fundamentales para quienes operan en este mercado específico.

Entre los exchanges de alcance global, Binance y Kraken siguen siendo dos de las plataformas internacionales más populares entre los usuarios de criptomonedas en España. Binance, de origen chino pero hoy con estructura global, y Kraken, fundada en Estados Unidos, permiten comprar, vender y custodiar una amplia variedad de criptomonedas.

¿QUÉ OFRECEN LOS BANCOS TRADICIONALES?

Frente a la especialización de las fintech, los bancos españoles tradicionales han optado por sus propias marcas digitales y la mayoría ha integrado en sus aplicaciones las funcionalidades que antes eran exclusivas de las plataformas independientes.

Por ejemplo, Santander cuenta con Openbank y CaixaBank con Imagin, marcas digitales que operan con cierta autonomía comercial dentro de sus respectivos grupos y ofrecen, entre otros servicios, brókers propios para invertir. Ambas plataformas permiten operar en bolsa, contratar fondos de inversión y acceder a productos de ahorro remunerado, compitiendo con las fintech en el terreno de la experiencia digital. La ventaja de los bancos tradicionales sigue siendo la confianza institucional, la red de oficinas para gestiones más complejas y una oferta financiera más amplia, que incluye hipotecas, seguros y créditos bajo un mismo paraguas regulatorio.

COMPRUEBA SIEMPRE LAS GARANTÍAS DEL DEPÓSITO

Al contratar servicios financieros digitales, es fundamental diferenciar entre una entidad con licencia bancaria y una entidad de dinero electrónico (EMI). Esta distinción determina cómo está protegido el dinero ante una eventual insolvencia de la plataforma.

Cuando una plataforma como Revolut o N26 tiene licencia bancaria europea, los depósitos de sus clientes están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) del país donde opera la licencia. En la Unión Europea, esta protección es armonizada: cubre hasta 100.000 euros por cliente y entidad.

Por su parte, si las entidades son de dinero electrónico o de pago y no tienen licencia bancaria, están obligadas por ley a salvaguardar los fondos de sus clientes, pero es responsabilidad del usuario verificar el estatus regulatorio y las condiciones del país.