El barril de petróleo Brent recupera los 61 dólares tras la intervención de EEUU en Venezuela

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio del barril de petróleo de calidad Brent, de referencia para Europa, corrige la caída registrada este lunes y se sitúa en los 61,96 dólares en un contexto marcado por la operación militar de Estados en Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, así como de los futuros planes de Donald Trump para intervenir en la industria petrolera venezolana.

En concreto, el precio del barril de petróleo Brent acumula una subida del 0,32% respecto del anterior cierre, marcando un mínimo intradía de 61,31 dólares.

Por otra parte, en su variedad West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, el precio del barril se ha encarecido un 0,19% hasta los 58,43 dólares, con un mínimo intradía de 57,85 dólares.

Trump ha anunciado este lunes que las principales petroleras estadounidenses podrían poner "en marcha" operaciones de mayor magnitud a las desarrolladas actualmente en Venezuela en menos de 18 meses que supondrían "una enorme cantidad de dinero", si bien podrían recuperar este importe por medio de sus ingresos o siendo "reembolsadas" por el propio Gobierno del país.

Durante el fin de semana, el mandatario ratificó que estaba a cargo de Venezuela y señaló como prioridad "reconstruir" el país, en especial su industria petrolera, sobre la que ha reclamaro un "acceso total".

Además de la incertidumbre sobre la situación en Venezuela, después del reciente ataque estadounidense, el mercado de futuros del petróleo digiere también la decisión este domingo de la OPEP+, el grupo de países productores de crudo liderado por Rusia y Arabia Saudí, de mantener sin cambios su estrategia.

En este sentido, tras su reunión, los ocho países que previamente anunciaron ajustes voluntarios adicionales en abril y noviembre de 2023 (Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán), reafirmaron su decisión de pausar los incrementos de producción en febrero y marzo de 2026.

"Los países continuarán monitoreando y evaluando de cerca las condiciones del mercado y, en sus continuos esfuerzos por apoyar la estabilidad del mercado, reafirmaron la importancia de adoptar un enfoque cauteloso y mantener plena flexibilidad para continuar pausando o revertir los ajustes voluntarios adicionales de la producción", anunciaron tras el encuentro virtual mantenido, añadiendo que se reunirán mensualmente para revisar las condiciones del mercado.