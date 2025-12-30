BBVA alcanza los 20 euros por acción por primera vez en su historia

Archivo - El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila. - BBVA - Archivo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha logrado un nuevo hito bursátil al haber alcanzado un precio por acción de 20 euros por primera vez en su historia, culminando así un 'rally' que en 2025 ha impulsado la cotización un 114%.

En concreto, la cotización del banco liderado por Carlos Torres ha cerrado la jornada bursátil en 20,08 euros, tras impulsarse 29 céntimos por encima del valor del lunes. Esto ha supuesto un incremento del 1,29% respecto al día anterior.

El banco ya tocó una cotización por encima de la cota de los 20 euros el pasado 22 de diciembre, aunque no logró mantener ese precio al cierre.

No se trata del único hito que se ha alcanzado hoy. Banco Santander ha logrado superar la cota de 150.000 millones de euros de valor en Bolsa. Sus acciones se han elevado este martes un 1,61%, hasta los 10,126 euros.

El Santander asienta su posición como el mayor banco por valor en Bolsa de Europa continental. Solamente el británico HSBC tiene una mayor capitalización, con 201.912 millones de libras (231.290 millones de euros).

BBVA se mantiene como el segundo mayor banco cotizado de España, con una capitalización en Bolsa de 115.727 millones de euros. Por detrás se sitúan CaixaBank, con 73.902 millones; Banco Sabadell, con 16.955 millones; Bankinter, con 12.795 millones, y Unicaja, con 7.189 millones.

Respecto a otros grandes bancos europeos, con los datos de cotización de este martes, UBS tiene un valor de 123.504 millones de francos suizos (141.474 millones de euros); Unicredit, de 110.470 millones; Intesa Sanpaolo, de 103.105 millones, y BNP Paribas, de 90.571 millones.