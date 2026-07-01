BBVA lanza un servicio de multi 'family office' para patrimonios de entre 30 y 300 millones

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Fachada de la sede de BBVA, en Madrid (España) - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha lanzado un servicio de multi 'family office' dirigido a familias e individuos con patrimonios invertibles desde 30 millones de euros y hasta el entorno de los 250-300 millones de euros, según ha informado el banco este miércoles.

A cargo de este nuevo proyecto, cuya marca todavía está por definir, está César Solera, que desde 2019 venía siendo el director de BBVA Patrimonios en Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.

"Desde BBVA pensamos que es el momento más adecuado para lanzar una sociedad de multi 'family offices', especializada en ofrecer arquitectura patrimonial con un diseño de propuesta de valor que ayude a las familias empresarias y grandes fortunas a ordenar, proteger y proyectar su patrimonio a largo plazo", ha afirmado Solera en un encuentro con medios de comunicación.

El proyecto se articulará a través de una sociedad que, aunque será participada al 100% por BBVA, será independiente, con vocación de convertirse en punto de coordinación de todos los elementos de la gestión patrimonial.

El equipo arrancará con un equipo de 10 profesionales, de los cuales ya han empezado a trabajar siete banqueros. Todos ellos ya formaban parte del banco, aunque BBVA no se cierra a captar talento de fuera. La base estará en Madrid y la nueva sociedad contará con una sede independiente de cualquier oficina de BBVA.

El banco no se ha marcado ningún objetivo para captar a altos patrimonios como clientes. El banco cerró el mes de mayo con algo más de 192.000 clientes de Banca Privada, que da servicio a partir de 500.000 euros. En BBVA Patrimonios, a partir de dos millones, el banco cuenta con unos 11.500 clientes.

Además de ofrecer asesoramiento de inversiones y ofrecer rentabilidad, este servicio también incorpora asesoramiento en gobernanza familiar, planificación patrimonial a largo plazo, preparación de las nuevas generaciones y filantropía, entre otros.

Solera ha destacado que la empresa contará con "total autonomía operativa y comercial" y un marco de control propio que garantice que se ponen por delante los intereses del cliente. De esta forma, el servicio se ofrece con honorarios fijos, por lo que no se recibirá retribución adicional por distribución o venta de productos y servicios.

El servicio arrancará en España, aunque la vocación de BBVA es extenderlo a otras geografías. Cada país tendrá independencia para decidir si lanza o no este servicio.