BBVA sube en 41 millones sus provisiones fiscales tras enfrentarse a Hacienda por Impuesto sobre Sociedades

BBVA elevó en 2025 sus provisiones frente a contingencias fiscales a 222 millones de euros, lo que supone un alza de 41 millones respecto a los 181 millones que se contabilizaron al cierre de 2024, según viene recogido en el informe anual publicado por el banco.

El total de provisiones ha pasado de 791 millones a finales de 2024 a 805 millones al cierre del año pasado. Aparte de las contingencias fiscales, el banco tenía provisionados 583 millones por posibles contingencias legales, frente a los 610 millones del año anterior.

El banco recuerda que todos los procedimientos, tanto los fiscales como los legales, conllevan "incertidumbre", por lo que BBVA incide en que "no es posible garantizar que las posibles pérdidas derivadas de la resolución de los mismos no exceda, en su caso, los importes que el grupo tiene actualmente provisionados".

En el documento remitido por BBVA a la CNMV viene especificado que, en el ejercicio 2025 y como consecuencia de la actuación supervisora de las autoridades fiscales "se han incoado actas de inspección para los ejercicios 2017 a 2020, firmadas en conformidad".

Sin embargo, se ha manifestado "disconformidad parcial" por las actuaciones inspectoras de los ejercicios 2017 y 2018 respecto al Impuesto sobre Sociedades. "El cierre del proceso inspector y la consiguiente reevaluación de las necesidades de cobertura de riesgos fiscales ha supuesto un efecto neto positivo en la tasa fiscal efectiva del grupo", ha detallado BBVA.

No es el único aspecto fiscal que ha afectado al año anterior. En relación con el impuesto sobre valor añadido (IVA) también se ha revisado la prorrata de la sociedad española aplicable tanto a los ejercicios anteriores como al propio 2025.

Por otra parte, durante el ejercicio 2024, fue objeto de comprobación por parte de Hacienda el gravamen temporal de entidades de crédito de BBVA, correspondiente al ejercicio 2023. En el ejercicio 2025, el acta incoada ha sido firmada en disconformidad y objeto de recurso, habiéndose solicitado la suspensión del pago y avalado el importe reclamado. Asimismo, el gravamen correspondiendo al ejercicio 2024, abonado en 2025, también está siendo objetivo de comprobación.