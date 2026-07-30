BlackRock lanza un ETF centrado en infraestructuras europeas

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MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

BlackRock ha lanzado el 'ETF iShares Europe Infrastructure Builders UCITS', un fondo cotizado (ETF, por sus siglas en inglés) que ofrece exposición a empresas europeas que contribuyen a construir y modernizar las infraestructuras de la región.

El vehículo replica el índice Stoxx Europe Infrastructure Builders y selecciona empresas del índice Stoxx Europe AC Universal All Cap, que obtienen al menos el 50% de sus ingresos de actividad vinculadas a las infraestructuras.

El índice limita la ponderación de cada posición al 8% para favorecer la diversificación y gestionar el riesgo de concentración, al mismo tiempo que excluye a compañías implicadas en armas controvertidas o consideradas no conformes con las normas internacionales.

Entre sus posiciones se incluyen empresas de sectores como la construcción, electrificación, equipos industriales, materiales y logística.

"Las infraestructuras son una de las principales tendencias estructurales que están marcando la economía europea en esta década. Con BLDR, los inversores españoles pueden obtener una exposición sencilla, diversificada y transparente a las empresas que impulsan esta transformación en toda Europa, entre las que también figuran empresas españolas con una presencia significativa en el sector", señaló la miembro senior del equipo de ventas de BlackRock en España, Silvia Senra.