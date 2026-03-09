Botín compra 300.000 acciones de Banco Santander por casi tres millones

Archivo - La presidenta del Banco Santander, Ana Botín. - HUMBERTO BILBAO - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha comprado 300.000 acciones de la entidad financiera por casi tres millones de euros a través de dos sociedades, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A través de Inversora Oquendo SL, Botín compró el pasado 5 de marzo 100.000 acciones a un precio medio unitario de 9,68 euros (968.000 euros en total), mientras que el 6 de marzo se hizo con otro paquete del mismo tamaño por 9,48 euros de media (948.000 euros en total).

También el día 5 de marzo decidió ejecutar la compra de otras 100.000 acciones a través de la sociedad Bafimar SL. El precio medio de estas compras fue de 9,79 euros, lo que supone un desembolso total de 979.000 euros.

Botín ha aprovechado así las caídas en Bolsa que ha registrado Banco Santander, al igual que el resto de los valores del Ibex 35, ante el entorno de incertidumbre en el contexto de la guerra con Irán. En la semana que fue del 25 de febrero al 5 de marzo, el precio de las acciones de Santander cayó un 13%.

Según el informe anual de la entidad financiera, a 31 de diciembre de 2025 Ana Botín contaba con 2,34 millones de acciones de Santander controladas de manera directa, a las que hay que sumar otros 31,5 millones controladas de manera indirecta. En total, Botín acumula el 0,23% del capital social del banco.

A cierre del año, su hermano, Javier Botín, tenía 5,5 millones de acciones directas y 25,6 millones a través de otras sociedades. Además, representaba el paquete de 157,8 millones de acciones en manos de la Fundación Botín, que preside él, y otras acciones sindicadas, incluyendo las de Ana Botín.