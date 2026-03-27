Botín confirma todos los objetivos del Banco Santander para 2026 y espera que el beneficio supere al de 2025

Archivo - La presidenta del Banco Santander, Ana Botín - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, señalará hoy en la junta general de accionistas que la entidad ha iniciado 2026 "con fuerza", en línea con la tendencia positiva de los últimos años, con crecimiento de clientes e ingresos, mejora de la eficiencia y una calidad crediticia estable.

Según ha informado el banco en un comunicado, Botín destacará en la junta que los resultados de los primeros meses del año reflejarán la "fortaleza" del negocio de Santander.

La presidenta del Santander confirmará todos los objetivos del grupo para 2026, incluido un crecimiento de ingresos de dígito medio, una reducción de costes en euros constantes, un coste del riesgo estable, crecimiento del beneficio frente a los 14.101 millones de euros de 2025 y una ratio CET1 del 12,8%-13%.

De cara al futuro, y pese al escenario global, Botín también reafirmará durante la junta los objetivos de Santander para el periodo 2026-2028: superar los 20.000 millones de euros de beneficio; una rentabilidad, medida en términos de RoTE, superior al 20%, y superar los 210 millones de clientes en 2028.

"Nuestra presencia equilibrada en diferentes países y negocios mitiga sustancialmente el riesgo, al reducir la volatilidad, haciendo nuestros resultados más predecibles a lo largo del ciclo. En un mundo volátil e incierto, donde cada día ocurre lo imprevisible, la diversificación es una ventaja diferencial de Santander", afirmará la presidenta.

DIVIDENDO Y AMPLIACIÓN DE CAPITAL

La junta general que celebra Santander este viernes someterá a la aprobación de los accionistas la ampliación de capital necesaria para adquirir Webster y acelerar la transformación de la entidad en Estados Unidos, así como un dividendo final en efectivo con cargo a los resultados de 2025 de 12,5 céntimos de euro por acción, pagadero el 5 de mayo de 2026.

En consecuencia, el dividendo total en efectivo por acción correspondiente a 2025 será de 24 céntimos de euro, con un incremento de más del 14%.

"Tras la venta de Polonia, anunciamos dos adquisiciones complementarias: TSB en el Reino Unido y Webster en Estados Unidos, ambas perfectamente alineadas con nuestra jerarquía de capital. La disciplina de capital no consiste sólo en hacer más, sino en hacer aquello que genera el valor más sostenible a lo largo del tiempo. La combinación del liderazgo de Santander en financiación al consumo con la franquicia comercial de Webster y su base de depósitos de alta calidad nos convierte en un banco regional bien diversificado y nos permitirá capturar nuevas oportunidades de crecimiento y generar sinergias", ha afirmado Botín.

La presidenta del Santander hará también mención al entorno global, cada vez más complejo. "El mundo se enfrenta actualmente a un escenario de mayor inflación y menor crecimiento, amenazas que cada día es más probable que se concreten. Su intensidad dependerá de la duración del conflicto y de su impacto sobre la capacidad global de producción energética", dirá en la junta sobre la guerra en Oriente Próximo.

PRIMER TRIMESTRE POSITIVO

Botín explicará además que Santander espera continuar el impulso positivo observado en los últimos años durante el primer trimestre de 2026, "apoyado en una sólida actividad comercial y una ejecución disciplinada".

"En el primer trimestre de 2026, hemos continuado con la tendencia positiva de años anteriores, creciendo en número de clientes y en ingresos, mientras que se espera que los costes caigan en euros constantes interanualmente, dando como resultado una mejora en la eficiencia de aproximadamente 250 puntos básicos", señalará en su intervención.

Asimismo, destacará en la junta que la calidad crediticia se mantiene "sólida", con un coste del crédito dentro de lo previsto. "Se mantiene una sólida generación de capital en el trimestre, con una ratio CET1 que crece respecto al cierre de diciembre de 2025. En consecuencia, vamos en línea para aumentar el beneficio en 2026 con respecto al año pasado", afirmará la presidenta de Santander.