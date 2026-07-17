Bruselas aspira a crear gigantes bancarios europeos que compitan con los bancos de EEUU

Archivo - Sede del BBVA en Madrid, a 3 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha presentado este viernes un plan para reforzar la competitividad del sector bancario europeo con el objetivo de que la banca de la Unión Europea supere la fragmentación nacional y gane la "escala" necesaria para competir con los grandes bancos internacionales, en particular los de Estados Unidos.

La orientación de Bruselas, que se traducirá en propuestas legislativas a los Estados miembro en el primer trimestre de 2027, busca eliminar las barreras nacionales que, entre otras cosas, mantienen "atrapados" más de 230.000 millones de euros en activos líquidos dentro de las fronteras de cada Estado miembro.

Según el Ejecutivo comunitario, permitir que los grupos bancarios gestionen este capital de forma centralizada y eficiente a través de la Unión Europea es vital para financiar "el crecimiento y las prioridades estratégicas" como la innovación, la transición ecológica y la defensa, ofreciendo al mismo tiempo "servicios financieros de alta calidad" a los hogares y las empresas.

"Hoy trazamos una vía clara hacia un sector bancario más integrado, eficiente y competitivo. Simplificar las normas y hacerlas más proporcionadas es importante, pero no será suficiente. Los bancos de la UE necesitan las condiciones adecuadas para crecer en escala, consolidarse y competir a nivel mundial", ha defendido en declaraciones a los medios la comisaria de Servicios Financieros y Unión de Ahorros e Inversiones, Maria Luís Albuquerque.

Eso significa, ha proseguido, "eliminar las barreras en el mercado único bancario" y "completar la Unión Bancaria". "Los retos están claros. Ahora necesitamos la determinación colectiva para actuar", ha esgrimido la comisaria, recordando que la consulta pública lanzada en febrero por la Comisión para analizar cómo pueden los bancos apoyar mejor la financiación de la economía europea.