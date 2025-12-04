Bruselas pide dar más poderes a la ESMA para centralizar la supervisión de los mercados financieros

Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha presentado este jueves un paquete de medidas con las que agilizar la "plena integración" de los mercados financieros de la Unión, que incluye iniciativas para su simplificación y eliminación de barreras regulatorias y que pasa también por dar más poderes a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y centralizar así la supervisión de los mercados financieros.

Bruselas quiere abordar las "incoherencias y complejidades" que genera la fragmentación de los sistemas de supervisión nacionales para lograr un control más eficaz y favorable a las actividades transfronterizas, por lo que la propuesta apuesta por la transferencia de competencias de supervisión directa de infraestructuras como cámaras de contrapartida, centros depositarios de valores (DCV), centros de negociación y proveedores de servicios de criptoactivos a la Autoridad Europea de los Mercados y Valores (ESMA, por sus siglas en inglés).

En su propuesta --que debe ser aún negociada entre los 27 y el Parlamento Europeo en su forma definitiva--, el Ejecutivo comunitario alerta de la poca competitividad de los mercados financieros europeos por su fragmentación y tamaño y explica, por ejemplo, que en 2024, la capitalización bursátil de las bolsas ascendió al 73% del PIB de la UE, frente al 270% en Estados Unidos.

Por ello, avisa de que el que las entidades sigan teniendo que cumplir diferentes requisitos y prácticas en cada Estados miembro supone obstaculizar las operaciones transfronterizas y lastrar las oportunidades tanto para los ciudadanos como para las empresas, lo que repercute negativamente en la economía y competitividad de la UE.

"La integración del mercado no es un ejercicio técnico, sino un imperativo político para la prosperidad de Europa y su relevancia mundial", ha dicho la comisaria de Servicios Financieros y Unión de Ahorros e Inversiones, Maria Luís Albuquerque.

La propuesta también aboga por eliminar obstáculos reglamentarios a la innovación relacionados con la tecnología de registro descentralizado (DLT, por sus siglas en inglés), con una revisión del marco regulatorio para dar más flexibilidad y reforzar la seguridad jurídica para alentar el desarrollo de nuevas tecnologías en el sector financiero.

Asimismo, defiende la creación de un "operador paneuropeo del mercado" que permita a los operadores de centros de negociación racionalizar las estructuras corporativas y las licencias en una única entidad o bajo formato de licencia única, así como la racionalización de la distribución transfronteriza de fondos de inversión en la UE.

LA ESMA CELEBRA LA SIMPLIFICACIÓN

De su lado, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) ha acogido con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea, que representa "un paso importante hacia unos mercados de capitales de la UE más profundos y eficientes" y refleja muchas de las recomendaciones planteadas en 2024 por la entidad, que ha asegurado "estar preparada" para asumir las nuevas responsabilidades previstas en la propuesta de Bruselas, que contempla transferirle la supervisión directa de ciertas infraestructuras transfronterizas significativas y proveedores de servicios de criptoactivos.

En general, la ESMA ha destacado que la propuesta de Bruselas aborda directamente la fragmentación derivada de la divergencia entre las normas y prácticas de supervisión nacionales, subrayando que al eliminar las barreras en la negociación y la gestión de activos, además de impulsar una supervisión más armonizada, ayudará a los participantes del mercado a operar con mayor fluidez en el Mercado Único y promoverá la escalabilidad, la eficiencia y mejores resultados para inversores y empresas.

Asimismo, también ha subrayado el fuerte enfoque en la simplificación de los requisitos regulatorios, la reducción de la carga administrativa y la facilitación de la innovación, que permitirán mejorar la competitividad y la agilidad de los mercados de capitales de la UE.

"Esta propuesta representa un cambio en la supervisión de un subconjunto limitado de nuestros mercados de capitales, en el que la ESMA colaboraría estrechamente con las Autoridades Nacionales Competentes (ANC) para desarrollar la capacidad y la experiencia necesarias para asumir estas nuevas responsabilidades", ha señalado.

Al mismo tiempo, para el mercado en su conjunto que permanece bajo supervisión nacional, considera que la coordinación de las normas de supervisión y la consecución de resultados armonizados en toda la UE sigue siendo una prioridad clave y apunta que se reforzaría, por ejemplo, otorgando a la ESMA un mayor papel de convergencia para los grandes grupos de gestión de activos transfronterizos.