CaixaBank supera los 1.000 millones de volumen de compras con tarjetas prepago hasta junio

Tarjeta prepago de CaixaBank - CAIXABANK

BARCELONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank, a través de MoneyToPay, la empresa de soluciones prepago de la entidad financiera y Global Payments, ha superado los 1.000 millones en volumen de compras durante el primer semestre del año, informa en un comunicado este lunes.

Esto supone un crecimiento de más del 10% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior a través de los 2,8 millones de tarjetas prepago que la entidad tiene en circulación.

"El banco se consolida como líder del mercado de tarjetas prepago, encadenando varios trimestres al alza tanto en número de tarjetas como en el volumen de compras que se realiza con ellas", asegura la entidad, que destaca el desempeño en tarjetas de empresas, donde más de la mitad del volumen de las transacciones que se realiza en España se hace con una prepago de CaixaBank.

Este avance "subraya la capacidad de la entidad para ser referente en el mercado de las tarjetas prepago, un sector en expansión con cada vez mayor penetración" debido, entre otros motivos, al lanzamiento de nuevas soluciones como las tarjetas virtuales para empresas, con la alianza con Mastercard, así como productos como la MoneyToTravel, con condiciones ventajosas para viajar.

ENTORNOS ONLINE

La fórmula del prepago, que permite gastar únicamente el importe recargado previamente, sigue creciendo como complemento a otras formas de pago.

En el caso de CaixaBank, los casos de uso habituales incluyen las compras en entornos online, donde el consumidor requiere un mayor nivel de control; perfiles viajeros que buscan soluciones de valor añadido en sus estancias en el extranjero; o entre los más jóvenes, que encuentran en el prepago la primera tarjeta de la que disponer.