CCOO convoca una huelga de dos días en BBVA Technology, coincidiendo con la junta de accionistas del banco

Archivo - Una sucursal del BBVA. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comsiones Obreras (CCOO) ha convocado una huelga y diversas movilizaciones en BBVA Technology para los próximos 19 y 20 de marzo en protesta por "la congelación salarial pese a los beneficios récord y la propuesta del aumento de sueldo del presidente y el consejero delegado de BBVA", tal y como ha anunciado la organización en un comunicado.

Según denuncian desde CCOO, con la actual política salarial de la entidad financiera, cerca del 50% de la plantilla tiene congelado su salario, y adelantan que durante el presente ejercicio el 90% de los trabajadores mantendrá el sueldo sin actualización.

En consecuencia, el sindicato estima que la pérdida de poder adquisitivo para los empleados que no hayan visto su retribución aumentada desde 2020 es "superior al 20%".

La convocatoria se produce en un contexto de beneficios históricos para el Grupo BBVA, que cerró 2025 con 10.511 millones de euros, encadenando varios ejercicios de resultados récord.

Por ello, CCOO denuncia que, a pesar de estas cifras, "la política de subidas salariales de la empresa --basada en una supuesta meritocracia y sujeta a criterios que la compañía modifica de forma unilateral-- no garantiza que la plantilla mantenga su poder adquisitivo".

Asimismo, el sindicato ha subrayado que la indignación se agrava al conocerse que, "mientras se exige sacrificios, flexibilidad y esfuerzos a los trabajadores de BBVA Technology, el consejo de administración de BBVA propondrá en su junta general de accionistas una subida del 10% de la retribución total para el presidente, Carlos Torres, y del 17% para el consejero delegado, Onur Genç".

Por ello, el sindicato reclama la aplicación efectiva de un incremento salarial como el pactado en el convenio, del 10% para el trienio 2025-2027, la activación de la cláusula de revisión salarial, la no absorción de trienios y un sistema estable para garantizar el poder adquisitivo futuro.

PROTESTAS EN MADRID, BARCELONA Y BILBAO

En paralelo, CCOO ha anunciado un calendario de movilizaciones para visibilizar su protesta en BBVA Technology y ha llamado a la plantilla a "secundar masivamente" las concentraciones que se celebrarán en distintas sedes del banco vasco.

En Madrid, la protesta está prevista para el próximo 19 de marzo a las 12.00 horas, frente a la sede de la Fundación BBVA, ubicada en el Paseo de Recoletos número 10. Ese mismo día y a la misma hora, Barcelona acogerá otra concentración en la Plaza Antoni Maura número 6.

Las movilizaciones continuarán en Bilbao el 20 de marzo, coincidiendo con la celebración de la junta general de accionistas de la entidad. En este caso, la concentración tendrá lugar a las 11.30 horas en la Avenida Abandoibarra número 4.

Pese a las acciones propuestas, CCOO reconoce que mantiene "su disposición al diálogo con la dirección de la empresa", aunque advierte que "no renunciará a la defensa del poder adquisitivo de la plantilla".