Citigroup aprueba la venta de sus operaciones en Rusia con pérdidas de 1.000 millones

Archivo - FILED - 11 July 2008, Duesseldorf: The Citibank logo is seen outside a branch in Duesseldorf. Photo: Franz-Peter Tschauner/dpa - Franz-Peter Tschauner/dpa - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de Citigroup ha aprobado el plan para la venta planificada de AO Citibank, entidad que gestiona las operaciones restantes de la entidad en Rusia, a Renaissance Capital (RenCap), asumiendo en el cuarto trimestre de 2025 pérdidas antes de impuestos de aproximadamente 1.200 millones de dólares (1.020 millones de euros).

El banco estadounidense prevé que la venta de las operaciones rusas se firme y cierre en el primer semestre de 2026, subrayando que la transacción está sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias para Citi y al cumplimiento de otras condiciones.

En concreto, esta pérdida por venta incluye un impacto negativo de 1.600 millones de dólares (1.360 millones de euros) por pérdidas por ajuste de conversión de moneda, parcialmente compensado por ganancias de aproximadamente 200 millones de dólares (170 millones de euros) por la futura baja en cuentas de su inversión neta totalmente reservada, y de otros 200 millones de dólares de los ingresos esperados de la futura venta.

"Las aprobaciones resultan en una pérdida antes de impuestos por venta para el cuarto trimestre de 2025, relacionada principalmente con las pérdidas por ajuste de conversión de moneda (CTA), que también se mantendrán en el Otro Resultado Integral Acumulado (AOCI) hasta el cierre", ha señalado la entidad.

En cualquier caso, Citi ha subrayado que el impacto acumulado será neutral en la ratio de capita básico de máxima calidad CET1.