La CNMV alerta de tres 'chiringuitos' financieros de Países Bajos

Exterior de la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a 20 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este miércoles advertencias sobre tres entidades financieras no registradas procedentes de Países Bajos.

En concreto, el supervisor neerlandés AFM ha alertado de Procenturypips (procenturypips.co); Sugon Ventures (sugonventures.com); y Finsea24 (finsea24.com).

La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.