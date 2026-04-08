El cofundador de Binance publica sus memorias sobre el auge de las criptomonedas y la historia de la compañía

El libro 'Freedom of Money' de Changpeng Zhao (CZ). - BINANCE

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cofundador de Binance, Changpeng Zhao, conocido en el sector como 'CZ', ha publicado sus memorias tituladas 'Freedom of Money', una obra en la que reflexiona sobre el auge de la industria de las criptomonedas y detalla la historia y el crecimiento de Binance desde sus inicios.

El libro, que se encuentra disponible a nivel mundial desde este 8 de abril de 2026, recorre la trayectoria de Zhao desde sus primeros años y su camino hacia la tecnología, hasta la fundación de Binance en un periodo de expansión "sin precedentes" para los activos digitales.

La obra se sitúa a medio camino entre el relato autobiográfico y la reflexión sobre la evolución financiera, ofreciendo la perspectiva de un emprendedor que desarrolló una plataforma global en una industria cuyas reglas "aún se estaban definiendo".

En este sentido, Zhao destaca en el libro que, más allá de los éxitos empresariales, su mayor satisfacción reside en los "mensajes de usuarios que agradecen haber obtenido acceso o libertad financiera" gracias a su labor.

No obstante, las memorias no eluden los capítulos más complejos de su trayectoria, abordando tanto las presiones de escalar una empresa global y el escrutinio regulatorio como su experiencia personal tras cumplir una condena de cuatro meses en una prisión federal de Estados Unidos.

"Estas memorias no son un relato corporativo edulcorado", ha afirmado Zhao, señalando que el texto refleja cómo fue construir en una etapa en la que el sector cripto "aún estaba tomando forma", incluyendo aciertos, errores y aprendizajes.

Desde la dirección de Binance, han puesto en valor el lanzamiento de esta obra por su capacidad para explicar los orígenes de la industria. El co-CEO, Richard Teng, ha señalado que la historia de la compañía está "estrechamente ligada" a los inicios del sector y que el libro ofrece una visión fundamental sobre los "retos y oportunidades que dieron forma a los activos digitales".

Por su parte, la también co-CEO, Yi He, ha apuntado que los primeros días de las criptomonedas fueron "dinámicos y llenos de posibilidades", aunque no siempre se comprendieran del todo. Asimismo, ha señalado que el libro captura la "energía de construir en ese momento" y el "extraordinario progreso" que ha experimentado la industria desde entonces.

A este respecto, la directora global de marketing de la firma, Rachel Conlan, ha subrayado que frente a una narrativa habitualmente marcada por los ciclos de mercado, este libro ofrece un "relato en primera persona de alguien que ayudó a construir la infraestructura que sustenta el crecimiento de la industria".