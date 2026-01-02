Deloitte lidera el asesoramiento por importe de operaciones españolas en 2025, según TTR Data y Refinitiv

Archivo - 28 February 2020, Hessen, Frankfurt_Main: An exchange trader looks at his monitors at the Frankfurt Stock Exchange. - Boris Roessler/dpa - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Deloitte ha liderado por importe la actividad de asesoramiento en operaciones españolas a lo largo de 2025, seguida de Goldman Sachs, según reflejan los rankings elaborados por TTR Data y Refinitiv.

En concreto, según las cifras validadas por TTR Data para el mercado español en operaciones completadas, Deloitte ha encabezado el ranking al haber participado durante el pasado ejercicio en el asesoramiento de operaciones por un importe de 11.025 millones y una cuota de mercado del 28,18%.

Tras la firma figuran PwC, con 8.011 millones de euros y un 20,48% de cuota; Goldman Sachs, con 6.140 millones y un 15,7%; JP Morgan, con 5.111 millones y un 13,06%; y Santander Corporate & Investment Banking, con 4.246 millones de euros y un 10,85%.

En lo referente al ranking de Refinitiv para operaciones completadas, Deloitte ha liderado la clasificación de operaciones asesoradas con 7.035 millones de euros y un 15,55% de cuota de mercado, seguido de Goldman Sachs, con 6.187 millones y un 13,68%; PwC, con 5.615 millones y un 12,42%; Santander Corporate & Investment Banking, con 4.501 millones de euros y un 9,95%; y Rothschild, con 4.460 millones de euros y una cuota del 9,86%.

El socio responsable de transacciones de Deloitte, Gerardo Yagüe, ha indicado en una nota remitida por la consultora que afrontan 2026 con "optimismo y una certeza: el M&A (fusiones y adquisiciones) ganará protagonismo como palanca de transformación de nuestra economía y del tejido empresarial".

"Gracias a su capacidad para identificar y adquirir nuevas capacidades, reorganizar cadenas de valor críticas y responder de forma ágil a los cambios económicos y regulatorios", ha apostillado sobre esa previsión alcista en torno al segmento de operaciones corporativas.