Deutsche Bank incopora a su consejo de administración al director general de DWS, Stefan Hoops

Archivo - Logo de DWS, filial de gestión de activos de Deutsche Bank. - DWS - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Deutsche Bank ha nombrado al director general de DWS, Stefan Hoops, como nuevo miembro de su consejo de administración a partir del 1 de mayo, quien asumirá también la responsabilidad del segmento de gestión de activos en el órgano rector, mientras continúa ejerciendo su cargo en DWS.

La gestora de activos DWS, brazo inversor de Deutsche Bank, ha indicado que esta designación supone una oportunidad para reforzar su representación en las decisiones de la entidad, que es su mayor accionista.

Ambas compañías han mostrado su intención de impulsar oportunidades de crecimiento rentables y específicas y con esta decisión esperan que mejore la capacidad de DWS a la hora de proveer soluciones de pensiones en un contexto que analizan como cambiante en esta cuestión en Alemania.

"Celebramos el nombramiento de Stefan Hoops como miembro del consejo de administración del Deutsche Bank. Es una clara señal de la importancia que tiene DWS para la estrategia de crecimiento de Deutsche Bank", ha declarado el presidente del consejo de supervisión de DWS, Oliver Behrens.

"Tengo una enorme confianza en la capacidad de Stefan para seguir ejecutando la estrategia de DWS con el fin de crear valor para todos los accionistas, al mismo tiempo que se garantiza la optimización de los beneficios que las capacidades del Grupo aportan a los clientes y a todas las partes interesadas", ha aseverado, por su parte, el presidente de Deutsche Bank, James von Moltke.