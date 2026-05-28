Dos de cada tres padres de menores de 12 años creen que la economía ha empeorado el último año, según Funcas

Archivo - Imagen de recurso de niños realizando deporte. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Dos de cada tres madres o padres con hijos menores de 12 años en España consideran que la situación económica general del país "ha empeorado" en el último año, según la segunda edición de la Encuesta Funcas sobre Economía y Finanzas del Hogar, un pesimismo que se acentúa entre las mujeres, las familias monoparentales y los hogares con menores ingresos.

La encuesta, realizada a partir de 1.200 entrevistas 'online', refleja que un 37% de los encuestados ve la economía "mucho peor" y un 29% "algo peor". Asimismo, el 70% de las mujeres percibe un deterioro económico frente al 62% de los hombres.

La percepción varía, además, según la autoubicación ideológica: algo más del 40% de quienes se sitúan en la izquierda cree que la economía ha empeorado, un porcentaje que supera el 70% en el centro y se acerca a ocho de cada diez entrevistados en la derecha.

En el ámbito doméstico el panorama es, según los datos, "menos sombrío", ya que casi la mitad de las familias (49%) asegura llegar a fin de mes con algún grado de dificultad (un 8% con "mucha dificultad", un 14% "con dificultad" y un 26% con "cierta dificultad") y la otra mitad lo hace "con facilidad".

En este sentido, el 20% de los consultados apunta que su situación financiera familiar ha mejorado por factores laborales, frente al 31% que declara haber empeorado debido a la inflación, mientras que el 49% restante afirma que la economía de su hogar no ha percibido "cambios sustanciales" en el último año.

En cuanto a las políticas familiares, y a pesar de que España destina a este fin el 0,96% del PIB frente al 2,08% de la media europea en 2024, las demandas no están articuladas unánimemente y se dividen entre medidas de conciliación (25%), deducciones fiscales (25%) y servicios públicos gratuitos (24%).

Por otra parte, por géneros existen diferencias "elocuentes", dado que las madres priorizan las medidas de conciliación y los padres exigen deducciones fiscales. Además, hasta un 56% de las mujeres reconoce haber reducido su jornada laboral por la crianza de los hijos, frente a solo un 19% de los varones.

Así, en lo que respecta a la corresponsabilidad en el cuidado, según los datos, el 59% de las madres se declara "cuidadora principal" y solo el 37% ve un reparto igualitario, mientras que el 67% de los padres afirma que el reparto es equitativo y solo el 12% se asume como el protagonista principal.

Asimismo, para el cuidado de los hijos menores de 12 años, un 74% de las familias confía en algún familiar de fuera del hogar, aunque solo el 27% recurre a ellos de forma habitual o semanal, mientras que el recurso a personal contratado se limita al 11% de los encuestados.

Finalmente, la encuesta también muestra una pronta escolarización, ya que el 64% de los niños de un año asiste a la escuela infantil, una cifra que escala al 86% a los dos años y al 96,7% a los tres años. Además, el 55% de los menores escolarizados practica actividades extraescolares deportivas y un 39% actividades de otro tipo.