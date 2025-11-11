EDM refuerza su división de banca privada con las incorporaciones de Román Gris y Marta Matallana - EDM

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La firma de servicios financieros EDM, especializada en gestión patrimonial y encuadrada en el grupo Mutua Madrileña, ha reforzado este martes su área de Wealth Management con la incorporación de Román Gris y Marta Matallana como gestores patrimoniales.

La firma ha detallado en un comunicado que Gris se ha unido a la entidad como director asesor sénior en la oficina de Barcelona, mientras que Matallana ocupará el puesto de asesora sénior en la sede de Madrid.

Gris procede de Norz Patrimonia, donde era responsable de relaciones institucionales y asesor de clientes; anteriormente, desarrolló durante 17 años su carrera en Bankinter, en el área de banca privada.

Por su parte, Matallana se incorpora tras haber sido directora regional en Fisher Investments España desde 2022, en tanto que, con casi dos décadas de experiencia en banca privada, ha trabajado como gestora y asesora en Banca March y Santander Private Banking, además de haber sido ejecutiva en Mabel Capital.

"Estos fichajes muestran nuestra voluntad de seguir haciendo crecer nuestro equipo y continuar ofreciendo a nuestros clientes el servicio de atención personalizada que nos ha caracterizado desde nuestros inicios", ha señalado el director de Wealth Management de EDM, Alejandro Alba.

También ha adelantado que el objetivo de la firma es incorporar nuevos profesionales de dilatada experiencia como Gris y Matallana "en el corto plazo".