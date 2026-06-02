El 'efecto Papa' en la Bolsa española: así funciona la teoría que anticipa repuntes en las cotizadas

El 'efecto Papa' en la Bolsa - RICCARDO ANTIMIANI / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El viaje del Papa León XIV a España, del 6 al 12 de junio, movilizará a cientos de miles de visitantes y generará un impacto económico en varios sectores, como el turismo, el transporte, la hostelería y los servicios, pero muchos inversores se preguntan si también puede causar un efecto en la Bolsa.

Según la plataforma de inversión XTB, la Bolsa española ha tenido un comportamiento positivo alrededor de las últimas cinco visitas papales desde 1993.

En concreto, tres meses después de cada visita papal, la Bolsa española ha registrado una subida acumulada media del 6,5%, según los cálculos de la plataforma.

¿CÓMO PUEDE AFECTAR EL PAPA A LA BOLSA ESPAÑOLA?

La plataforma ha explicado que los datos no implican una relación directa entre visita papal y el comportamiento bursátil. No obstante, encuentra ciertas correlaciones entre los mercados y los primeros viajes internacionales de León XIV.

Las cotizadas del sector turismo tradicionalmente se ven favorecidas por este tipo de eventos, incrementando la actividad hotelera, transporte y consumo. Así, las acciones de Meliá Hotels registraron una rentabilidad media superior al 21% tres meses después de las visitas papales analizadas por la plataforma.

En esta línea, Banco Santander cerró en positivo tres meses después de cuatro de las cinco visitas analizadas, con una rentabilidad media cercana al 6%. La plataforma destaca que este tipo de eventos genera una actividad económica adicional asociada a pagos, consumo y servicios.

Al margen del turismo, Indra registró una rentabilidad media superior al 10% tres meses después de las visitas estudiadas. XTB vincula la organización de estos eventos con los recursos en materia de seguridad, control de accesos, comunicaciones e infraestructuras tecnológicas.

EL 'EFECTO PAPA' EN LAS BOLSAS DEL MUNDO

Las empresas del sector automovilístico también han tenido relación con las visitas papales. Por ejemplo, Mercedes mantiene vínculos con el Vaticano desde 1930, cuando entregó a Pío XI uno de los primeros vehículos papales modernos. Además, la marca alemana presentó en 2024 el primer papamóvil totalmente eléctrico de la historia, un Mercedes-Benz Clase G 580 eléctrico diseñado especialmente para Francisco.

Asimismo, en los últimos días se ha visto al pontífice conociendo en primera persona el nuevo Ferrari Luce, el primer modelo 100% eléctrico de la marca italiana.

Los datos de otras visitas de León XIV también avalan estos análisis. En concreto, tras su visita a Turquía y Líbano, entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025, el índice BIST 100 avanzó un 1,9% durante la estancia. La evolución posterior fue todavía más favorable, acumulando una subida del 3,4% al cabo de un mes y cercana al 20% tres meses después, según los datos de la plataforma.

La reciente gira africana realizada entre el 13 y el 23 de abril de 2026 también coincidió con un comportamiento positivo de los mercados de la región. El índice MSCI Frontier Africa registró una subida cercana al 2,3% durante el periodo analizado, prolongando la tendencia positiva observada en los primeros viajes internacionales del nuevo Pontífice.