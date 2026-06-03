eVoost AI firma un acuerdo exclusivo de comercialización para expandirse a Georgia

De izquierda a derecha, el cofundador y presidente ejecutivo de eVoost, Koh Onozawa, y el cofundador y consejero delegado de la compañía, Cristian G. Pastrana. - EVOOST AI

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

eVoost AI, la 'proptech' de origen español con sede en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), ha firmado un acuerdo exclusivo con la georgiana Mardi Holding para impulsar su expansión en el mercado inmobiliario de Georgia.

En concreto, la alianza abarca la comercialización internacional de los dos proyectos insignia de Mardi Holding en Batumi, Mardi Hilld y Mardi Aquapark, según informaron ambas compañías en un comunicado.

Según los términos del acuerdo, eVoost actuará como socio internacional exclusivo de ventas y marketing de Mardi Holding y utilizará la inteligencia artificial para gestionar la generación de demanda, la activación de agentes y la cualificación de clientes potenciales.

Esta exclusividad abarca todos los mercados del mundo, con la excepción de Dubái, Arabia Saudí, Baréin, Turquía y Eslovenia, donde eVoost AI seguirá proporcionando su inteligencia de datos propia y sus capacidades de cualificación de clientes potenciales.

El cofundador y presidente ejecutivo de eVoost AI, Koh Onozawa, señaló que esta alianza supone "un paso importante" en la expansión de la firma en Georgia y en la región del Cáucaso. "Como líder del mercado, Mardi nos proporciona una sólida posición en un nuevo mercado en crecimiento estrechamente vinculado a Abu Dabi y al ecosistema del Golfo", agregó.