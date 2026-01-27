Fitch confirma el rating de Santander en 'A' con perspectiva estable

Archivo - Cajeros de una oficina del Banco Santander, a 29 de septiembre de 2024, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fitch Rating ha confirmado la calificación como emisor a largo plazo de Banco Santander en 'A' con perspectiva estable, a pocos días de que la entidad presente sus cuentas de 2025 y a menos de un mes de que actualice sus objetivos a medio plazo en su Investor Day, previsto para el 25 de febrero.

El rating de Santander se apoya, según la agencia de calificación, en las operaciones de "banca universal, estables, equilibradas y diversificadas geográficamente" y en sus franquicias en varios mercados clave, como España, Portugal, EEUU y Reino Unido.

El análisis de Fitch destaca de forma positiva el negocio "líder" en financiación al consumo que Santander tiene en Europa, así como el cada vez mayor peso de la banca corporativa y de inversión (CIB).

En cuanto a las áreas de gestión patrimonial y de seguros, la agencia de rating reconoce que están "menos desarrollados" que en otros bancos europeos, pero que complementan "adecuadamente" la oferta de productos de Santander y que están en fase de crecimiento.

La agencia también destaca positivamente el perfil de riesgo "conservador" del grupo bancario con un endurecimiento de estándares de suscripción entre los activos y geografías "más vulnerables". Esto, según destaca Fitch, está permitiendo que la rentabilidad se mantenga sólida y compense los menores ratios de capital y la menor calidad de activos que tiene frente a sus comparables europeos con mejor calificación.

Por último, entre sus previsiones, Fitch estima que la ratio de préstamos dusosos de Santander se mantenga en torno al 3% en el periodo de 2026 a 2027, y que la ratio de capital CET1 continúe por encima del 13%, contando ya con que el banco use el exceso de capital para hacer crecer el grupo y para la recompra de acciones.