Fitch mantiene el 'rating' de México en 'BBB-' con perspectiva 'estable', pero alerta de la atonía macro

Archivo - Arriado de la bandera mexicana en la plaza del Zócalo de Ciudad de México. - Isaías Hernández/NOTIMEX/dpa - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fitch Ratings ha mantenido la calificación de México en 'BBB-' con perspectiva estable, aunque ha alertado de las modestas tasas de crecimiento que ha venido registrando el país en los últimos años y de los desafíos fiscales.

Aunque la firma ha indicado que la política macroeconómica y las finanzas de la nación latinoamericana están en orden por el momento, México seguirá moviéndose en un entorno de bajo dinamismo.

En este sentido, Fitch ha proyectado una expansión del 1,7% para 2026 ante la disminución de los efectos negativos de las políticas fiscales y monetarias. Además, México se beneficiará de los recursos derivados de la Copa Mundial de Fútbol que celebrará junto a Canadá y Estados Unidos.

"La perspectiva estable refleja la expectativa de Fitch de que la economía mexicana evitará escenarios de deterioro severos en medio de las incertidumbres comerciales e internas actuales, pero seguirá siendo poco dinámica, y que la calificación cuenta con cierto margen para soportar el aumento proyectado de la deuda soberana/PIB durante el periodo de pronóstico", ha explicado Fitch en su informe.

"Los precios más altos de la energía a nivel mundial deberían tener un impacto fiscal, en general, neutro porque los mayores ingresos petroleros se compensarán en gran medida con los costos de los subsidios derivados de la congelación de los precios internos de los combustibles", ha añadido.

El déficit fiscal mexicano se redujo del 5,8% de 2024 al 4,9% en 2025 pese a que el objetivo estaba fijado en el 4,1% y que se incumplió por el apoyo del Gobierno a Pemex, que respaldó a la petrolera estatal con 800.000 millones de pesos (39.406 millones de euros). Fitch augura un desfase presupuestario del 4,4% para 2026.