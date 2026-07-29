El FMI cierra un acuerdo técnico con Bolivia para el desembolso de 1.669 millones de euros

Archivo - El presidente de Bolvia, Rodrigo Paz. - PRESIDENCIA DE BOLIVIA - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha cerrado con el Gobierno boliviano el desembolso de 1.900 millones de dólares (1.669 millones de euros) del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para financiar reformas macroeconómicas y aumentar las reservas internacionales.

"Las autoridades bolivianas y el personal técnico del FMI han alcanzado un acuerdo técnico sobre un programa de 36 meses en el marco del SAF por unos 1.900 millones de dólares, equivalentes a 1.369 millones de derechos especiales de giro o el 570% de la cuota", ha explicado el FMI en un comunicado.

El FMI ha asegurado que Bolivia ha encarado "importantes desafíos" en los últimos años relacionados con los déficits fiscales, la caída en la producción de hidrocarburos, la reducción de las reservas internacionales, la inflación o las "distorsiones" en los mercados cambiarios y mayoristas.

El organismo dirigido por Kristalina Georgieva ha constatado que el Ejecutivo del presidente Rodrigo Paz se ha comprometido a reestablecer la sostenibilidad fiscal, fortalecer las redes de protección social, modernizar el régimen monetario y cambiario, mejorar la competitividad y reforzar el sistema financiero.

"El programa respaldado por el FMI está diseñado para apoyar estos esfuerzos, fortalecer la resiliencia y contribuir a encauzar la economía hacia una trayectoria de crecimiento sostenible y generador de empleo", ha elaborado el Fondo.

Asimismo, el FMI espera que el programa ayude a catalizar financiación complementaria del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros socios en el marco de un paquete más amplio de, al menos, 5.000 millones de dólares (4.392 millones de euros).