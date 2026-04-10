Fondos de inversión encabezan los flujos netos de entradas de familias españolas con 49.732 millones en 2025

Archivo - El ahorro financiero de las familias españolas se situó en los 3,44 billones en 2025, un 9,3% más. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los fondos de inversión consiguieron, por tercer año consecutivo, encabezar los flujos netos de entradas registradas, hasta situarse en un nuevo máximo histórico (49.732 millones de euros), según el último informe correspondiente al último trimestre del 2025 de Inverco elaborado a partir de los datos publicados por el Banco de España.

Por contra, la inversión directa volvió a experimentar flujos netos negativos. De esta manera, los activos de renta fija a corto plazo continúan reduciendo su saldo con desinversiones que superan los 9.000 millones de euros en el año --pese a que los hogares adquirieron 1.348 millones de euros en el cuarto trimestre-- y las acciones cotizadas registran desinversiones de 12.832 millones de euros en el conjunto de 2025.

Por su parte, las instituciones de inversión colectiva alcanzaron un nuevo máximo histórico, hasta el 17% del total del ahorro financiero de las familias españolas tras crecer 0,6 puntos porcentuales en 2025 respecto al año anterior, hasta el 16,4%.

De su lado, los depósitos redujeron su ponderación hasta el 32,5% sobre el total de activos financieros, situándose en la cifra más baja desde 2006 (30,9%).

A nivel general, el ahorro financiero de las familias españolas logró un máximo histórico al registrar 3,44 billones de euros al cierre del 2025, un 9,3% por encima de la cifra registrada el año anterior.

En los tres últimos meses del 2025, los hogares españoles incrementaron su saldo en activos financieros en un 3,1%, hasta situarse en los 102.408 millones de euros, respecto al trimestre anterior.

Las rentabilidades generadas por los mercados financieros explicaron en un 66% (67.508 millones de euros) el aumento de los activos financieros en poder de las familias españolas en el cuarto trimestre del ejercicio, mientras que el 34% restante (34.900 millones) correspondió a las adquisiciones de activos financieros por parte de los hogares.

En términos anuales, las revalorizaciones por efecto de mercado aportaron más de 197.000 millones de euros (67%) al ahorro financiero acumulado de las familias.

BAJA EL ENDEUDAMIENTO EN TÉRMINOS DE PIB

El volumen de endeudamiento de las familias mantuvo su ritmo de crecimiento en el 4% anual y en el 1,7% en el cuarto trimestre, hasta situarse por encima de los 791.628 millones de euros. No obstante, en términos porcentuales continúa reduciéndose hasta el 46,9% del PIB, en mínimos de los últimos 27 años.

Asimismo, la riqueza financiera neta de los hogares experimentó un alza del 8,6% interanual y del 3,5% en el cuarto trimestre, hasta situarse en máximos históricos, por encima de los 2,65 billones de euros.