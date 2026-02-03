La gestora francesa Amundi gana 1.305 millones en 2025, un 22% más, y anuncia un dividendo y una recompra

Archivo - Nuevo logo de Amundi. - AMUNDI - Archivo

Amundi logró un beneficio neto atribuido de 1.592 millones de euros en 2025 frente a los 1.305 millones de euros registrados el año precedente, un 22% más, según ha informado la gestora francesa, que ha anunciado además un dividendo de 4,25 euros en efectivo por acción y un programa de recompra por valor de 500 millones de euros

Los ingresos netos ajustados fueron de 3.417 millones de euros, un 5,8% más, dado que las comisiones de gestión avanzaron un 4,2%, hasta los 3.052 millones de euros, y las de rendimientos repuntaron un 22,6%, hasta los 173 millones de euros.

El área de tecnología brindó 116 millones de euros, un 44,8% más, al tiempo que el resultado financiero neto más otros conceptos aportó 75 millones de euros.

Por el contrario, los gastos operativos en los que incurrió Amundi, como los achacables al personal contratado y demás, subieron un 6,2% para alcanzar los 1.781 millones de euros.

Ya solo en el cuarto trimestre, las ganancias de Amundi se situaron en los 346 millones de euros, un 1% menos, y los ingresos en 899 millones de euros, un 8,2% más.

Los activos bajo gestión ascendieron a niveles récord de 2,380 billones de euros a 31 de diciembre, un 6,3% más que doce meses antes y un 2,7% más que en septiembre. Durante el último año se anotaron unas entradas netas de 87.600 millones de euros, pero, también, un impacto negativo de 93.000 millones de euros por efectos cambiarios.

"2025 marca el exitoso lanzamiento de nuestro nuevo plan estratégico 'Invest for the Future'. [...] Este impulso se refleja en nuestros resultados: los ingresos antes de impuestos han aumentado un 6% interanual impulsados por el crecimiento de las comisiones de gestión y los ingresos tecnológicos", ha afirmado la consejera delegada de Amundi, Valérie Baudson.

La financiera propondrá en la junta general del 2 de junio el reparto de un dividendo de 4,25 euros en efectivo por acción. Además, lanzará un programa de recompra por valor de 500 millones de euros con vistas a amortizar los títulos adquiridos.