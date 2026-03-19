Hamco AM incorpora a Fernando Solís como nuevo responsable de ventas

Fernando Solís. - HAMCO AM

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hamco AM ha incorporado a Fernando Solís como nuevo responsable de ventas de la gestora para acelerar la captación de nuevo negocio, según informó la compañía en un comunicado.

El nuevo responsable comercial se encargará de "liderar el crecimiento estratégico de la compañía y seguir consolidando el proyecto, con vistas a alcanzar los 1.000 millones de euros en los próximos años".

Solís cuenta con experiencia en industria de gestión de activos nacionales e internacionales, como BlackRock, Aberdeen y Cobas AM, en el ámbito de la distribución a clientes institucionales.

Esta experiencia, según explica la compañía, permitirá a la firma "continuar su activa estrategia de comercialización de los fondos Hamco Global Value Fund y Hamco Quality Fund entre todos los segmentos de clientes, desde los grandes inversores a los minoristas".

"Contar con Fernando en el equipo es una excelente noticia para Hamco AM. Su trayectoria profesional, su profundo conocimiento del sector de la gestión de activos y su experiencia internacional, responden exactamente al perfil que buscábamos para esta etapa de la compañía", señaló el director de operaciones de la gestora, Pablo Istillarte.