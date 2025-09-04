IAG aplicará un tipo de interés fijo del 3,352% a los bonos emitidos con vencimiento en 2030

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

IAG aplicará un tipo de interés fijo del 3,352% a los bonos sénior no garantizados que emitió esta mañana por un importe de 500 millones de euros y vencimiento en 2030, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El importe fijado para la emisión asciende a 500 millones de euros para unos bonos que se emitirán al 100% de su valor nominal y, salvo que hayan sido previamente amortizados o recomprados y anulados, serán amortizados al 100% de su valor nominal en su fecha de vencimiento.

La previsión es que la liquidación de los bonos tenga lugar alrededor del 11 de septiembre de 2025.

Los fondos netos obtenidos se utilizarán para fines corporativos generales de IAG, incluidos, entre otros, la recompra de la totalidad o parte de los siguientes instrumentos de deuda actualmente en circulación: 500 millones de euros al 1,50% de bonos senior no garantizados con vencimiento en 2027 y 700 millones de euros al 3,75% sobre bonos senior no Garantizados con vencimiento en 2029.

Deutsche Bank, BofA Securities Europe, BBVA y Banco Santander actúan como 'joint global coordinators' y 'joint lead bookrunners', mientras que Crédit Agricole Corporate y Société Générale actúan como 'passive bookrunners. Por su parte, Barclays Bank Ireland, CaixaBank ING Bank, Sucursal en Bélgica y Lloyds Bank Corporate Markets actúan como 'co-managers'.