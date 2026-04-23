El Ibex 35 amplía las pérdidas (-1,27%) en la media sesión y pierde los 17.800 puntos

Archivo - Un cartel informativo en el Palacio de la Bolsa, a 12 de febrero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ampliaba las pérdidas hasta retroceder un 1,27% en la media sesión de este jueves, hasta situarse en los 17.777,90 puntos, en una jornada influida de nuevo por el alza de los precios del petróleo Brent a más de 103 dólares el barril.

En concreto, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, se situaba en los 103,22 dólares tras subir un 1,46% en la media sesión, en tanto que el precio del barril de West Intermediate Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía un 1,56% hasta los 94,36 dólares.

El comportamiento del precio del Brent se produce después de que el Ejército de Estados Unidos (EEUU) haya cifrado en 31 los buques a los que ha dado orden de dar media vuelta o regresar a puerto "como parte del bloqueo estadounidense contra Irán" en el estrecho de Ormuz, afirmando que la mayoría eran petroleros y que también la mayor parte "han acatado" las directrices de los militares norteamericanos.

Asimismo, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, anunció este pasado miércoles la salida "inmediata" del secretario de la Marina de EEUU, John C.Phelan.

"El secretario de la Marina, John C.Phelan, abandona el Gobierno con efecto inmediato", señaló Parnell en un mensaje publicado en sus redes sociales en el cual ha agradecido su servicio a la Marina estadounidense. El portavoz ha señalado que será el subsecretario Hung Cao quien asumirá el cargo de secretario interino de la Marina norteamericana, tras la salida de Phelan, a quien le ha deseado "lo mejor en sus futuros proyectos".

En este contexto, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea examinarán por primera vez este jueves las posibles medidas inmediatas puestas sobre la mesa por Bruselas para atajar la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Próximo, en una cumbre informal marcada también por las tensiones geopolíticas con EEUU o China y la necesidad de aclarar las prioridades económicas y de seguridad del bloque.

En el plano empresarial, Banco Santander ha informado de que suspenderá desde mañana hasta el 26 de mayo su programa de recompra de acciones de conformidad con la normativa norteamericana aplicable a la adquisición de Webster Bank y debido a que la contraprestación de la operación de compra incluye acciones del banco.

De su lado, Bankinter ha inaugurado la temporada de resultados con un beneficio neto atribuido de 290,66 millones de euros en el conjunto del primer trimestre del año, lo que supone un alza del 7,6% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Por su parte, la cadena de supermercados Dia ha indicado que disparó sus ventas brutas bajo enseña en España un 11,1% en el primer trimestre, hasta los 1.412 millones de euros, mientras que MasOrange, la 'teleco' resultante de la fusión de Orange y MásMóvil en España, registró unos ingresos totales de 1.869 millones en el primer trimestre, lo que supone un incremento del 1,2% respecto a un año antes.

En este contexto, Solaria encabezaba los repuntes (+1,60%), seguido de Telefónica (+1,51%), Naturgy (+1,40%), Puig (+1,04%) y Enagás (+0,83%). De su lado, Aena lideraba los descensos (-6,10%), seguido de Indra (-3,15%), Banco Santander (-2,65%), ArcelorMittal (-2,56%) y Bankinter (-2,40%).

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente registraba ligeros descensos en la media sesión: el británico FTSE 100 caía un 0,94%, el francés Cac 40 avanzaba un 0,08%, el alemán Dax 30 descendía un 0,60%, el italiano FTSE MIB retrocedía un 0,39% y el Euro Stoxx 50 se dejaba un 0,82%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años subía ligeramente al 3,486% frente al 3,463% registrado al cierre de la sesión de este miércoles. De esta forma, la prima de riesgo --el diferencial respecto al bono alemán de igual vencimiento-- se situaba en los 45,7 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,09% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1694 'billetes verdes' por cada divisa comunitaria.