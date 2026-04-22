El Ibex 35 conserva por la mínima los 18.000 puntos (-0,75%) con el crudo por encima de los 100 dólares

Archivo - Varios paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado este miércoles con un descenso del 0,75%, aunque conserva por la mínima los 18.000 puntos. Concretamente, el selectivo ha concluido la sesión en los 18.006,4 enteros, en una jornada en la que los precios del petróleo han vuelto a repuntar por encima de los 100 dólares pese a la extensión de la tregua entre Estados Unidos (EEUU) e Irán.

El repunte del crudo se produce tras conocerse que las autoridades de Irán han subrayado que las conversaciones con Estados Unidos en Pakistán se retomarán únicamente después de que Washington retire su bloqueo al estrecho de Ormuz, después de que la segunda ronda prevista en Islamabad no se materializara y en medio de unos contactos diplomáticos que han llevado al presidente estadounidense, Donald Trump, a extender el alto el fuego pactado el pasado 8 de abril.

Trump afirmó también esta madrugada que Irán "no quiere" que se cierre el estrecho de Ormuz, principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo por la que transita alrededor del 20% del crudo mundial, porque con su cierre la República Islámica pierde 500 millones de dólares (425,75 millones de euros) al día.

No obstante, durante la primera hora de la tarde de este miércoles el inquilino de la Casa Blanca ha adelantado en declaraciones al New York Post que "es posible" que las conversaciones de paz con Irán se retomen este mismo viernes.

Por otra parte, dos buques han sido objeto de disparos en las últimas horas en los alrededores del estrecho de Ormuz, incidentes que se han saldado sin víctimas pero con daños "graves" en el puente de mando de uno de ellos, según ha denunciado este miércoles la Agencia de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), dependiente de la Armada británica.

Mientras, la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) ha advertido de que, si no se reabre el enclave estratégico en las próximas semanas, muchos países vulnerables podrían sufrir una crisis de hambruna al no poder disponer de los fertilizantes necesarios para cosechar sus alimentos.

En este contexto, el precio del barril de Brent --de referencia en Europa--, cotizaba al cierre de la Bolsa de Madrid a 101,73 dólares, tras subir un 3,21%. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- se negociaba sobre los 92,78 'billetes verdes' después de avanzar un 3,47%.

De su lado, el precio del gas en el mercado holandés TTF --de referencia en Europa-- se elevaba más de un 4,59%, hasta los 43,88 euros por megavatio hora.

En el terreno macroeconómico español, la deuda de las administraciones públicas se situó en el mes de febrero en máximos de 1,723 billones de euros, tras elevarse un 4,7% en términos interanuales, aunque moderó su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) al 101,2% respecto al mismo período del año anterior, 1,3 puntos porcentuales menos.

Asimismo, en el terreno empresarial, el presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, se ha reunido este miércoles con cerca de 700 directivos de todas las filiales y líneas de negocio de la multinacional española, a los que ha instado a "acelerar la ejecución" del plan estratégico Transform & Grow y a avanzar en la consolidación y el liderazgo de la compañía en Europa.

En este contexto, y al calor del alza del crudo, Repsol ha liderado los avances del Ibex (+2,61%), seguido de Solaria (+2,26%), Acciona (+1,71%), Acciona Energía (+1,45%) y Naturgy (+1,27). Del otro lado, Telefónica ha encabezado los descensos (-3,35%), seguido de Amadeus (-3,23%), IAG (-3,17%), Banco Sabadell (-2,03%) y Puig (-1,87%).

El resto de los principales parqués del Viejo Continente también han concluido la sesión con signo negativo: el británico FTSE 100 ha retrocedido un 0,21%; el francés Cac 40, un 0,96%; el alemán Dax 30, un 0,31%; y el italiano Mib, un 0,25%.

Los analistas de Renta 4 habían señalado que "las bolsas están en máximos, descontado una desescalada del conflicto, por lo que cualquier noticia contraria pesará sobre las cotizaciones", como así ha sido. Por su parte, el director de inversiones de Julius Baer, Yves Bonzon, ha argumentado respecto a las subidas de las últimas semanas en la renta variable que los mercados bursátiles "quieren creer que la cordura prevalece".

Pese a la mejora del sentimiento a corto plazo, Bonzon adelanta que la incertidumbre bélica "persiste" y asegura que "es demasiado pronto" para retomar una estrategia de riesgo inflexible en las carteras.

RENTA FIJA, TIPO DE CAMBIO Y ACTIVOS REFUGIO

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años subía ligeramente al 3,463%. De esta forma, la prima de riesgo --el diferencial respecto al bono alemán de igual vencimiento-- se situaba en los 44,47 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,26% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1714 'billetes verdes' por cada divisa comunitaria.

En cuanto a los activos refugio, el oro se mantiene estable en la cota de los 4.700 dólares la onza. Por su parte, en el ámbito de las criptomonedas, el bitcoin repuntaba más de un 4% al cierre de las bolsas europeas, hasta cotizar próximo a los 80.000 'billetes verdes'.