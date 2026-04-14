El Ibex 35 recupera los 18.200 puntos tras subir un 1,46%, con el petróleo en 96 dólares

Archivo - Un cartel informativo en el Palacio de la Bolsa, a 12 de febrero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este martes con un alza del 1,46%, hasta situarse en los 18.286,10 puntos, en un contexto marcado por el contenido optimismo sobre la continuidad de las negociaciones entre EEUU e Irán para terminar con la guerra, un factor que ha impulsado a la baja el precio del crudo Brent hasta los 96 dólares.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó este lunes pasado que la responsabilidad de dar el próximo paso en las negociaciones de paz con Irán recae sobre Teherán, alegando que la delegación estadounidense abandonó las conversaciones de Islamabad sin acuerdo, porque su contraparte iraní "tuvo que regresar" para "obtener la aprobación" de los términos estadounidenses.

De su lado, el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, ha afirmado este martes que el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos, un acto de "terrorismo económico", busca "guardar las apariencias" y lograr una "salida digna" al "círculo vicioso de palabras redundantes y actos imprudentes" en el que se ha introducido el país.

Pese a las esperanzas de paz, las consecuencias de la disrupción del mercado petrolero acabarán notándose en la economía. El consumo mundial de petróleo sufrirá en 2026 una contracción de aproximadamente 80.000 barriles diarios como consecuencia de la "destrucción de la demanda" provocada por el conflicto en Oriente Próximo, lo que representa una revisión a la baja de 730.000 barriles diarios por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Como consecuencia del impacto del conflicto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado a la baja su previsión de crecimiento para la economía mundial y al alza la correspondiente a la tasa de inflación, además de abrir la puerta al riesgo de recesión global en un escenario en el que la guerra causara un impacto más severo y persistente.

Sobre esta cuestión, el estratega jefe de mercados de Lazard, Ronald Temple, señala que cada vez más "los efectos económicos se medirán no solo por el aumento de los precios de las materias primas, sino también por la escasez, a medida que disminuyen los suministros y se agotan las existencias disponibles".

En un terreno más nacional, pero también afectado por esta coyuntura, el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó en 1,1 puntos su tasa interanual en marzo, hasta el 3,4%, su valor más alto desde junio de 2024 y una décima por encima de lo avanzado a finales del mes pasado, por la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este contexto, solo cuatro valores cerraron la jornada en 'rojo': Repsol (-2,63%), Endesa (-1,39%), Logista (-0,30%) e Iberdrola (-0,20%). Por contra, Grifols lideró las subidas (+4,53%), seguido de ACS (+4,44%), Indra (+3,58%), Banco Santander (+3,34%), IAG (+3,09%) y ArcelorMittal (+2,28%).

El resto de los principales mercados europeos también han cerrado con alzas: el británico FTSE 100 avanzó un 0,25%, el francés Cac 40 un 1,12%, el alemán Dax 30 un 1,27%, el italiano FTSE MIB un 1,36% y el Euro Stoxx 50 un 1,35%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con subidas al cierre de las Bolsas europeas: el Dow Jones subía un 0,63%, el S&P 500 un 0,91% y el Nasdaq, índice especializado en tecnología, un 1,62%.

Respecto a las materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, se situaba en los 96,1 dólares, un 3,12% menos, mientras que el West Texas, de referencia en Estados Unidos, caía a 93,51 dólares, un 5,57% menos.

Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,468%, frente al 3,552% registrado al cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán alcanzaba los 44,9 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,37% frente al dólar, hasta negociarse con un tipo de cambio de 1,1802 dólares por cada euro.

Los activos denominado "refugio" en escenarios de alta volatilidad, como el oro y el bitcoin, continúan su remontada. Así, el precio de la onza de oro repuntaba un 1,42 hasta los 4.807 dólares, mientras que la principal criptomoneda superaba la barrera psicológica de los 75.000 dólares tras subir un 4,51% al cierre de la jornada bursátil en los parqués europeos.