El Ibex 35 roza los 17.000 puntos tras subir un 0,79%, con el crudo en 113 dólares por barril

Archivo - Varios paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 se ha quedado a las puertas de los 17.000 puntos tras finalizar la jornada de este lunes con una subida de 0,99% y alcanzar los 16.969,20 puntos, con el precio del crudo en los 113 dólares por barril, pese a que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que pronto habrá un acuerdo entre las partes implicadas en la guerra de Oriente Próximo.

En paralelo, continúan los ataques entre EEUU e Israel, por un lado, e Irán, por el otro, mientras Pakistán ha adelantado este domingo que albergará en los próximos días conversaciones entre los países implicados en el conflicto para explorar un alto el fuego.

Sin embargo, parte del foco de la guerra en Irán, el económico, sigue centrado en el estrecho de Ormuz, ruta comercial estratégica por la que circula en torno a una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

En este sentido, el presidente norteamericano ha revelado esta madrugada que su Administración está negociando con la República Islámica "tanto directa como indirectamente", al tiempo que ha subrayado que, como "muestra de respeto", Teherán dejará pasar a "20 grandes petroleros" por el estrecho de Ormuz, pese al bloqueo de facto impuesto por Irán en represalia a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por estadounidenses e israelíes.

No obstante, la Marina iraní anunció este domingo que ha extendido su control sobre el estrecho de Ormuz al golfo de Omán, su puerta de entrada, y avisado a Estados Unidos de que abrirá fuego contra el portaaviones 'Abraham Lincoln' en el momento en que se encuentre a distancia de disparo.

Asimismo, los hutíes de Yemen, aliados de Irán, han confirmado este sábado el lanzamiento de un ataque con misiles balísticos contra "objetivos militares sensibles" en el sur de Israel, una acción descrita como la primera fase de una intervención militar directa en apoyo a Teherán y a los grupos aliados en Oriente, lo que ejerce una mayor presión sobre el petróleo.

Los analistas de Banco Sabadell señalan que "la entrada de las milicias hutíes de Yemen, apoyadas por Irán, en el conflicto y sus posibles actuaciones en el mar Rojo empeoran las perspectivas para el crudo o de resolución del conflicto".

En este contexto, el precio del barril de Brent --de referencia en Europa-- subía cerca de un 0,75% en torno al cierre de las Bolsas europeas, hasta los 113,22 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- avanzaba un 2,86%, hasta los 102,54 dólares. Por su parte, el precio del gas en el mercado de futuros holandés, de referencia europea, escalaba más de un 0,88%, hasta los 54,91 euros por megavatio hora.

"Con la dinámica de la guerra de Irán orientada hacia las negociaciones y la búsqueda de una posición ventajosa, el punto álgido --del petróleo-- podría estar cerca", pronostica el director de Investigación Económica y Next Generation de Julius Baer, Norbert Rücker.

Al cierre de la sesión bursátil, los mayores alzas del Ibex 35 correspondieron a las energéticas: Acciona (+3,56%), Solaria (+3,16%), Iberdrola (+3,11%), Acciona Energía (+3,04%) y Endesa (+3,01%). En contra, Acerinox lideró los descensos (-2,36%), seguido de IAG (-1,99%), Merlin (-1%), Puig (-0,99%) y Enagás (-0,88%).

Las principales Bolsas europeas han cerrado en verde: el FTSE británico se revalorizó un 1,43%, el FTSE MIB italiano un 1,02%, el CAC francés un 0,92%, el DAX alemán un 1,1%, y el Euro Stoxx 50 un 0,65%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con ligeras alzas: el Dow Jones subía un 0,90%, el S&P 500 un 0,46% y el Nasdaq, el índice especializado en tecnología, un 0,35%.

En el mercado de divisas, el dólar se apreciaba un 0,50% frente al euro, situando el tipo de cambio en 1,1451 'billetes verdes' por moneda comunitaria, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,557%, fijando la prima de riesgo, el diferencial sobre la deuda alemana, en los 53,71 puntos básicos.

Respecto a los activos denominados refugio, el precio de la onza de oro al contado registraba un alza del 0,74%, hasta los 4.557 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, subía un 1,42%, hasta los 67.437 dólares.