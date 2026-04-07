ING cancela el acuerdo para vender su negocio en Rusia

Archivo - FILED - 06 February 2025, Hesse, Frankfurt_Main: The ING lofo is seen on the ING Germany headquarters in Frankfurt am Main. Photo: Arne Dedert/dpa - Arne Dedert/dpa - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

ING ha comunicado este martes la rescisión del acuerdo de venta de su negocio ruso ING Bank (Eurasia) a la firma local Global Development, que había sido anunciado el 28 de enero de 2025, al considerar que "no existe una expectativa realista de que el comprador obtenga las aprobaciones necesarias".

A pesar de esta decisión, la entidad neerlandesa ha asegurado que mantiene su postura sin cambios y no ve futuro para ING en Rusia, por lo que sigue centrada en cesar sus actividades en el mercado ruso y está evaluando los próximos pasos para lograr este objetivo.

En este sentido, calcula que cualquier escenario de salida alternativo tendrá un impacto financiero similar al de la transacción de venta propuesta anteriormente, que se estimaba en un efecto adverso de unos 7 puntos básicos en el ratio CET1 de ING, aunque el impacto final dependerá del curso de acción y el momento de implementación.

"Desde febrero de 2022, no hemos aceptado nuevos negocios con clientes rusos, hemos reducido nuestras operaciones y hemos tomado medidas para separar nuestro negocio en Rusia de las redes y sistemas de ING", ha asegurado la entidad.

Asimismo, ha asegurado que continuará reduciendo también su exposición 'offshore' a clientes rusos. Esta exposición, registrada por entidades de ING fuera de Rusia, se ha reducido en casi un 90% hasta situarse en 600 millones de euros a finales de 2025.