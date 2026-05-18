Interpath cierra 20 operaciones en su primer año en España

Archivo - De izquierda a derecha: Alfonso Parejo Yanguas, Gonzalo Montes Amayo, Jordi Castañeiro y Juan José Legarda. - INTERPATH - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La firma de asesoramiento financiero Interpath ha cumplido su primer año con actividad en España con un total de 20 operaciones de M&A y estructuración financiera cerradas, además de 55 mandatos, según ha informado este lunes en un comunicado.

"El crecimiento que ha logrado Interpath en España en tan solo un año es absolutamente extraordinario y pone de manifiesto la fortaleza de nuestro modelo diferencial", ha afirmado el presidente de Interpath para EMEA, Barema Bocoum.

Entre las operaciones, la firma ha destacado el asesoramiento en la captación de capital en la adquisición de Vicinay, la venta de una participación accionarial en Radio Popular-COPE, la financiación del plan de crecimiento de Aquaterra, la estructura de financiación para la adquisición de El Ejidillo Viveros por parte de IdVerde, o la financiación para la adquisición de Instituto Bernabéu por Eugin Group.

De cara a los próximos meses, Interpath cuenta con una "sólida cartera de mandatos en ejecución" y prevé cerrar alrededor de 20 operaciones adicionales, lo que refuerza sus perspectivas de crecimiento en el mercado español.