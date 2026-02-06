Jefferson (Fed) es "algo optimista" con la economía y ve en la productividad una aliada contra la inflación

Archivo - Edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en Washington. - RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Reserva Federal (Fed), Philip Jefferson, ha asegurado este viernes que es "moderadamente optimista" con las perspectivas económicas de Estados Unidos, al tiempo que ha indicado que la mejora de la productividad puede contribuir a la desinflación.

"Siguen existiendo algunos riesgos al alza, pero confío en que el proceso desinflacionario se reanudará este año una vez que el encarecimiento provocado por los aranceles se traslade plenamente a los precios", ha afirmado durante un acto celebrado en Washington de 'Brookings Institution'.

"Además, el fuerte crecimiento previsto de la productividad puede ser una ayuda adicional para reducir la inflación hasta nuestro objetivo del 2%", ha añadido.

Jefferson ha insistido en que la Fed continúa "fuertemente comprometida" con la estabilidad de precios y que las probabilidades de que las trabas al comercio de Donald Trump conduzcan a un repunte sostenido de la inflación son "bajas".

Así, la política monetaria actual se encontraría "bien posicionada" para reaccionar ante cualquier evento adverso que ponga en riesgo el mandato dual de la Fed de maximizar empleo y mantener a raya la inflación.