La junta de Renta 4 aprueba el reparto de un dividendo complementario de 0,25 euros, pagadero el 7 de abril

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MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La junta general de accionistas de Renta 4 celebrada este jueves ha aprobado el reparto de un dividendo de 0,25 euros que será complementario al ya abonado el pasado noviembre, según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La fecha límite de negociación de los títulos con derecho a percibir dividendos será el 31 de marzo, al tiempo que la fecha de registro y la de pago están fijadas en el 2 y 7 de abril, respectivamente.

El pasado 26 de enero, Renta 4 comunicó que obtuvo en 2025 un beneficio neto atribuido de 42,6 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 40,6% frente a los 30,3 millones de euros del año anterior.

Ya solo en el cuarto trimestre, las ganancias repuntaron un 67,7%, hasta los 12 millones de euros. La ratio de capital CET1 se situó en el 16,1%, mientras que el retorno sobre capital (RoE) ascendió al cierre de diciembre al 26,93%.